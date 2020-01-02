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2 - 0 (MAÇ SONUCU) - Salah başladı Mane bitirdi...

21. hafta maçları kapsamında 'ı evinde konuk etti. İlk 45 dakikalık süreyi 4. dakikada ev sahibi Liverpool Salah ile kaydettiği golle üstünlüğü elinde bulundurarak kapatan Liverpool karşılaşmanın ikinci devresinde Sadio Mane'nin sahneye çıkarak takımın 2. golüne imza atmasıyla birlikte lider Liverpool hanesine 3 puanı yazdıran taraf oldu. İşte maçın tüm detayları...

Giriş Tarihi: 3.1.2020 01:17 Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 01:17
Liverpool 2 - 0 Sheffield United (MAÇ SONUCU) - Salah başladı Mane bitirdi...

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Liverpool ile Sheffield United karşı karşıya geldi. Maçın ilk 45 dakikalık devresinde 4. dakikada Salah ile golü bulan Liverpool ilk devreyi üstünlükle noktaladı. Müsabakanın 2. devresinde ise 64. dakikada Mane'nin sahneye çıkmasıyla birlikte ev sahibi ekip 2. golünü buldu. Maçın geriye kalan süresinde her iki takımda gol bulamadı ve maç 2-0'lık Liverpool galibiyetiyle sonuçlandı.

LIVERPOOL 2 - 0 SHEFFIELD UNITED

Goller

Liverpool: Muahmmed Salah (4. dakika) - Sadio Mane (64. dakika)

PREMİER LİG PUAN DURUMU

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Liverpool 2 - 0 Sheffield United (MAÇ SONUCU) - Salah başladı Mane bitirdi...
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