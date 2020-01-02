Liverpool 2 - 0 Sheffield United (MAÇ SONUCU) - Salah başladı Mane bitirdi...

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Liverpool ile Sheffield United karşı karşıya geldi. Maçın ilk 45 dakikalık devresinde 4. dakikada Salah ile golü bulan Liverpool ilk devreyi üstünlükle noktaladı. Müsabakanın 2. devresinde ise 64. dakikada Mane'nin sahneye çıkmasıyla birlikte ev sahibi ekip 2. golünü buldu. Maçın geriye kalan süresinde her iki takımda gol bulamadı ve maç 2-0'lık Liverpool galibiyetiyle sonuçlandı.

LIVERPOOL 2 - 0 SHEFFIELD UNITED

Goller

Liverpool: Muahmmed Salah (4. dakika) - Sadio Mane (64. dakika)



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