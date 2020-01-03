Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika: Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması

Son dakika: 'dan açıklaması

'a olacağı konuşulan ve teknik direktör 'in de "Futbolu Galatasaray'da bırakmasını isterim" dediği konusunda sarı-kırmızılılardan resmi açıklama geldi. Başkan yaptığı açıklamada, "Arda ile ilgilenmiyoruz" dedi. İşte Galatasaray'ın Arda Turan transferinde yaşanan son dakika gelişmesi...

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 3.1.2020 20:04 Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 20:14
Son dakika: Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması

Son günlerde Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceği yönünde oluşturulan gündem olumsuz sonuçlandı. Yıldız oyuncu, futboldaki son yıllarını Galatasaray'da tamamlamak isterken Başkan Mustafa Cengiz'den Arda Turan için veto geldi.

Sarı-kırmızılı yönetimin teknik heyetle yaptığı görüşmede Arda Turan ismi transfer için masaya dahi yatırılmazken az önce sona eren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz, geçmişe değil geleceğe yatırım yapacaklarını dile getirdi. Başkan Cengiz, Arda Turan ile ilgilerinin olmadığını vurgularken, takıma uzun yıllar katkı sağlayıp sonrasında kazanç elde edebilecekleri oyunculara yöneldiklerini söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN