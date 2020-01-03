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'da değişim başlıyor! İşte ilk

dönemine hızlı bir giriş yapacak... Son dakika haberine göre sarı kırmızılıların ilk transferi belli oldu. Galatasaray'da transferde gelecek - gidecek isimler de netleşiyor... İşte detaylar...

DHA Spor
Giriş Tarihi: 03.01.2020 17:18 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 17:27
Galatasaray'da değişim başlıyor! İşte ilk transfer

Galatasaray, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısı için yarın top başı yapıyor.

Galatasaray'da değişim başlıyor! İşte ilk transfer

Sarı kırmızılı futbolcular teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya'da toplanacak.

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Galatasaray'da değişim başlıyor! İşte ilk transfer

10 Ocak'a kadar çalışmalarını kendi tesislerinde sürdürecek daha sonra Antalya'da kamp yapacak.

Galatasaray'da değişim başlıyor! İşte ilk transfer

SARI-KIRMIZILILAR TRANSFER DÖNEMİNE HIZLI BİR GİRİŞ YAPACAK

Ara dönemi 4 Ocak'ta resmiyete kavuşacak. Sarı-kırmızılı camiada da en çok merak edilen konu gelecekler ve takımdan gidecek isimler.

Galatasaray'da değişim başlıyor! İşte ilk transfer

Teknik direktör Fatih Terim'in ocak ayını işaret etmesiyle hareketli bir ay geçirmesi beklenen , dönemine girmeden ilk transferini gerçekleştirdi.

Galatasaray'da değişim başlıyor! İşte ilk transfer

Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezonki performansı ile 'ın şampiyonluğunda önemli rol oynayan eski yıldızı Henry Onyekuru'nun 6 aylığına kiralanması için Fransız Monaco Kulübü ile her konuda anlaştı.

Galatasaray'da değişim başlıyor! İşte ilk transfer

Yönetimin transferini bitirdiği bir başka oyuncu ise Marcelo Saracchi.

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