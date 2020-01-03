Galatasaray'da değişim başlıyor! İşte ilk transfer

Galatasaray transfer dönemine hızlı bir giriş yapacak... Son dakika haberine göre sarı kırmızılıların ilk transferi belli oldu. Galatasaray'da transferde gelecek - gidecek isimler de netleşiyor... İşte detaylar... Galatasaray, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısı için yarın top başı yapıyor. Sarı kırmızılı futbolcular teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya'da toplanacak. 10 Ocak'a kadar çalışmalarını kendi tesislerinde sürdürecek Galatasaray daha sonra Antalya'da kamp yapacak. SARI-KIRMIZILILAR TRANSFER DÖNEMİNE HIZLI BİR GİRİŞ YAPACAK Ara transfer dönemi 4 Ocak'ta resmiyete kavuşacak. Sarı-kırmızılı camiada da en çok merak edilen konu gelecekler ve takımdan gidecek isimler. Teknik direktör Fatih Terim'in ocak ayını işaret etmesiyle hareketli bir ay geçirmesi beklenen Galatasaray, transfer dönemine girmeden ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezonki performansı ile Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli rol oynayan eski yıldızı Henry Onyekuru'nun 6 aylığına kiralanması için Fransız Monaco Kulübü ile her konuda anlaştı. Yönetimin transferini bitirdiği bir başka oyuncu ise Marcelo Saracchi.