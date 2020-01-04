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Son dakika: 'ın yeni transferi Henry 'da

'in ilk yarısı geride kalırken, performansıyla beklentileri karşılayamayan 'da gözler transfere çevrilmişti. Sarı-kırmızılılar ara dönemine hızlı bir giriş yaparken, ve Saracchi ile anlaşma sağlamıştı. Galatasaray'ın yeni transferi Onyekuru, 'a geldi. İşte son dakika transfer gelişmesinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 4.1.2020 14:33 Güncelleme Tarihi: 4.1.2020 15:19
Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru İstanbul'da

Süper Lig'in ilk yarısında beklentilerden uzak bir görüntü sergileyen Galatasaray, devre arasına lider Sivasspor'un 10 puan arkasında girmişti. Gözlerin transfere çevrildiği Galatasaray'da, son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor...

2 TRANSFER BİRDEN!

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, iki flaş transferi birden duyurmuştu. Sarı-kırmızılılar ilk olarak eski futbolcusu Onyekuru ile anlaşırken, daha sonra sol bek bölgesi için Saracchi ile anlaşıldığını KAP'a bildirmişti.

ONYEKURU İSTANBUL'DA!

Galatasaray taraftarının büyük bir heyecanla beklediği Onyekuru İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılıların yeni transferi, Galatasaray Asbaşkanı Abdurrahim Albayrak'ın ofisinden fotoğraf paylaştı.



Galatasaray'ın ikinci transferi Saracchi'nin ise birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru İstanbul'da
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