Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru İstanbul'da

Süper Lig'in ilk yarısında beklentilerden uzak bir görüntü sergileyen Galatasaray, devre arasına lider Sivasspor'un 10 puan arkasında girmişti. Gözlerin transfere çevrildiği Galatasaray'da, son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor...

2 TRANSFER BİRDEN!

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, iki flaş transferi birden duyurmuştu. Sarı-kırmızılılar ilk olarak eski futbolcusu Onyekuru ile anlaşırken, daha sonra sol bek bölgesi için Saracchi ile anlaşıldığını KAP'a bildirmişti.

ONYEKURU İSTANBUL'DA!

Galatasaray taraftarının büyük bir heyecanla beklediği Onyekuru İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılıların yeni transferi, Galatasaray Asbaşkanı Abdurrahim Albayrak'ın ofisinden fotoğraf paylaştı.





Galatasaray'ın ikinci transferi Saracchi'nin ise birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.