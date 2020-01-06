Galatasaray, Saracchi transferini resmen tamamladı. Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı sol beki 1.5 yıllığına kiraladı. Galatasaray, bu transfer için Leipzig'e 500 bin Euro, oyuncuya yarım sezon için 700 bin Euro, gelecek yıl için ise 1 milyon 350 bin Euro ödeyecek.



Saracchi - KAP açıklaması

Saracchi, Galatasaray'da 36 numaralı formayı giyecek.



Saracchi - Galatasaray

SARACCHI'DEN İLK SÖZLER!

"Çok çok mutluyum. Geldiğim ilk dakikadan itibaren herkes bana inanılmaz iyi davranıyor. Sanki evime gelmiş gibiyim, çok iyi hissediyorum. Şu anda yapmam gereken bir an önce sahaya çıkıp bu sevginin karşılığını verebilmek."

MARCELO SARACCHİ KİMDİR?

Tam adı Marcelo Josemir Saracchi Pintos olan Uruguaylı oyuncu, 23 Nisan 1998 tarihinde dünyaya geldi. Futbola 2015 yılında ülkesinin ekiplerinden Danubio'da başlayan Saracchi, 2017 yılında 2 milyon euro karşılığında River Plate'e transfer oldu.River Plate'teki müthiş performansı sonrası 2018 yazında 12 milyon Euro'ya Alman ekibine transfer olan 21 yaşındaki sol bek, 4 kez Uruguay A Milli Takım forması giydi.1. 72 boyunda olan Saracchi, sol açıkta da forma giyebiliyor. Alman ekibinde Halstenberg'den formayı kapamayan genç yetenek, bu sezon 7 maçta forma giyerken 1 de gol kaydetti. Leipzig ile 2023 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Saracchi'nin piyasa değeri ise 10 milyon Euro.