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Son dakika haberleri: ve 'nin gözdesi 'da!

döneminin başlamasıyla beraber adı başta ve gibi büyük kulüplerle anılan 'un yıldız futbolcusu , 'dan paylaşım yaptı. Jesse Sekidika'nın hangi takımda forma giyeceği kısa süre içerisinde belli olacak. Galatasaray'ın Sekidika ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilmişti...

Giriş Tarihi: 6.1.2020 16:14 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 17:13
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gözdesi İstanbul'da!

Sol kanada Saracchi ve Onyekuru takviyelerini yapan Galatasaray, sağ kanat için de Jesse Sekidika transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.

Galatasaray, TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'dan Jesse Sekidika ile her konuda büyük ölçüde anlaştı. Sarı-Kırmızılılar'ın, 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusuna imzayı attırdığı da iddia edilmişti.

Cimbom'un, bu transfer için Eskişehirspor'a 300 bin Euro ödeyeceği öğrenildi. Bu sezon Eskişehirspor'la 16 maça çıkan 1,74'lük futbolcu, 8 gol ve 2 asistlik performans ortaya koymuştu.


Jesse Sekidika

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gözdesi İstanbul'da!
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