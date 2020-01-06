Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gözdesi İstanbul'da!

Sol kanada Saracchi ve Onyekuru takviyelerini yapan Galatasaray, sağ kanat için de Jesse Sekidika transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.

Galatasaray, TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'dan Jesse Sekidika ile her konuda büyük ölçüde anlaştı. Sarı-Kırmızılılar'ın, 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusuna imzayı attırdığı da iddia edilmişti.

Cimbom'un, bu transfer için Eskişehirspor'a 300 bin Euro ödeyeceği öğrenildi. Bu sezon Eskişehirspor'la 16 maça çıkan 1,74'lük futbolcu, 8 gol ve 2 asistlik performans ortaya koymuştu.



Jesse Sekidika