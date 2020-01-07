Galatasaray, Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi'nin kulübü Leipzig'den 1,5 yıllığına kiralandığını açıkladı. Galatasaray'da 36 numaralı forma giyecek oyuncu için imza töreni de düzenlendi.

Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera sayesinde Galatasaray'ın Uruguay'da daha çok tanındığını dile getiren Saracchi, "Zaten normalde de dünya çapında bilinen, Güney Amerika'da da tanınan bir takım. Muslera'nın sayesinde Uruguay'da daha da çok takip ediliyor. Taraftarlarımız hakkında bilgim var, çok tutkulu bir taraftar grubuna sahip olduğumuzu biliyorum. Günler geçtikçe umarım daha da fazlasını öğreneceğim" diye konuşmuştu.

İŞTE TÜRKİYE'DE FORMA GİYMİŞ URUGUAYLI FUTBOLCULAR

Fernando Muslera (Galatasaray)

Galatasaray'ın ve lig tarihinin en önemli Uruguaylı oyuncusu Fernando Muslera oldu. Sarı-kırmızılı takımda dört kez lig şampiyonluğu, üç kez Türkiye kupası, dört kez Süper kupa kazanan Muslera, 282 lig maçı ile kulüp tarihine de geçmişti. 33 yaşındaki kalecinin Galatasaray'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Flerquin (Galatasaray)

Andres Flerquin, 2001-02 sezonunda Galatasaray'da görev yapmış ve sarı-kırmızılı takımın ilk Uruguaylı oyuncusu olmuştu. Sözü geçen sezon Lucescu yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarılara imza atan Galatasaray'da toplam 29 maça çıkan Flerquin sonraki sezon Fransa'ya gitmişti. 1 sene forma giydiği Galatasaray'da 1 Lig şampiyonluğu yaşayan Fleurquin, UEFA ve Süper Kupa şampiyonu bir takıma gelmişti.

Marcelo Saracchi (Galatasaray)

Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi, öylece kulüp tarihinin üçüncü Uruguaylı oyuncusu oldu. Galatasaray'ın yeni transferi Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'den 1.5 yıllığına kiralandı.

Diego Lugano (Fenerbahçe)

Lig tarihinde Muslera'dan sonra en çok adını duyuran Uruguaylı oyuncu ise Diego Lugano oldu. Fenerbahçe'de beş sezon görev yapan ve iki kez lig şampiyonluğu gören savunma oyuncusu daha sonra PSG takımına transfer olmuştu.

Tabare Viduez (Kasımpaşa)

Tabare Viudez, 2012-2015 yılları arasında Kasımpaşa'da oynadı. Kanat oyuncusu, 3 yıllık Türkiye macerasının ardından 2015'te River Plate'e transfer oldu. Şu anda 30 yaşında ve Paraguay takımlarından Olimpia'da oynuyor.

Zalayeta (Kayserispor)

Juventus ve Napoli gibi önemli kulüplerde oynadıktan sonra 2010-11 sezonunda Kayserispor'a gelen Zalayeta 14 lig maçında 7 gol katkısı vermişti. Zalayeta dışında Sivasspor'da David Texeira ve Sergio Rochet, Başakşehir'de Orteman, Kasımpaşa'da Santiago Garcia ve Pablo Pintos, Ankaragücü takımında ise Lamas forma giymişti.

Andre Lamas (Ankaragücü)

Ankaragücü'nün Süper Lig'de mücadele ettiği 2008 yılında devre arasında Defesnsor'dan kiralanan stoper Andre Lamas, 6 ay boyunca Türkiye'de oynamıştı. Lamas, Ankaragücü formasıyla 13 maça çıktı.