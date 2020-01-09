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: 'da flaş ayrılık! yolcusu

Ara dönemi için çalışmalarını sürdüren 'da flaş bir ayrılık gerçekleşmek üzere. Sarı-kırmızılılara sezon başında Fulham'dan transfer olan 33 yaşındaki yıldız futbolcu, 'a transferi için bu akşam 'ya gidecek. Babel'in sezon sonuna kadar Ajax'a kiralanması bekleniyor...

Giriş Tarihi: 9.1.2020 16:19 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 16:45
Son dakika: Galatasaray'da flaş ayrılık! Ryan Babel Ajax yolcusu

İkinci yarı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, transferde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda bir yandan transfer edilecek isimler için çalışmalar devam ederken, diğer yandan da takımdan ayrılacak isimler netlik kazanıyor. Galatasaray'da bu bağlamda flaş bir ayrılık gerçekleşmek üzere. Sarı-kırmızılılara sezon başında Fulham'dan transfer olan Ryan Babel, Ajax ile anlaştı. Hollandalı yıldız, kendisini sezon sonuna kadar Ajax'a bağlayacak sözleşmeye imza atmak üzere bu akşam ülkesine gidecek.

2022'YE KADAR GALATASARAY'DA!

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği ve 2022 yılına kadar sözleşme imzaladığı Babel, sezonun ilk yarısında 15 lig maçında 5 gol, 1 asislik performans sergiledi. Hollandalı futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde 4 ve Süper Kupa finalinde de forma giydi.

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Son dakika: Galatasaray'da flaş ayrılık! Ryan Babel Ajax yolcusu
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