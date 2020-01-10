A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulunuyor | CANLI İZLEYİN

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Spor'da yayınlanan spor prorgramında gündeme yönelik açıklamalarda buluyor.

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İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

"Biz toplumun mutluluğu ile mutlu oluyoruz. Hepimizin bilgileri, deneyimleri var. Birlikte yaşamayı öğrenmemiz lazım. Medyadan sorumlu arkadaşlarla toplantı yaptığımızda söylemiştim. 'Siz de takımınızı yapın, kararı ben vereyim' demiştim. Medya ile iç içe olduk. Halk şu an takımı seviyorsa bunda medyanın da katkısı var."

"NELER YAPABİLECEĞİMİZİ GÖRECEĞİZ"

"Farklı düşüneceğiz ama ortaya bir fikir çıkacak. Sportif başarı var, bunları söylemek daha kolay. Tartışmalara baktığımızda kişilerin kavgasını görüyorsunuz. Bir fikir çıkmıyor. Bu ülkede zeki insanlar var ama birbirlerine tahammül edemiyorlar. Genç ve kendine güveni olan bir grubumuz var. Neler yapabileceğimizi göreceğiz. İyi gidersek bunu yeterli görmeyeceğiz. Hayat her an yenileniyor."