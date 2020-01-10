Galatasaray ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'ya gitti. Sarı-kırmızılılar ligin ikinci yarısı için çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyordu. Aslan, hazırlıkların ikinci etabında kamp için Antalya'ya gitti.

Galatasaray'da kamp kadrosu merakla beklenirken, flaş sürprizler yaşandı. 'Özür dilemeye hazırım' açıklamasında bulunan Nzonzi, kamp kadrosuna alınmadı. Galatasaray'da bu gelişmenin yanı sıra Ajax'a transfer olan Babel, sakalığı bulunan Andone ve yeni transfer Henry Onyekuru kampa götürülmedi. Galatasaray, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Henry Onyekuru'nun ağır enfeksiyon geçirdiği için kampa götürülmediğini duyurdu.



Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamında bugün Antalya'ya gidiyor.

Sponsorumuz Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla saat 10.00'da Antalya'ya uçacak olan Galatasaray kafilesi, 14 Ocak 2020 Salı gününe dek kamp çalışmalarını burada sürdürecek.

Antalya'da oynayacağı iki hazırlık maçına çıkacak olan takımımız, bugün TFF 1. Lig ekiplerinden Altay ile karşılaşacak. Kamp çalışmalarının gerçekleştirileceği Sueno Hotels Golf Belek'e ait tesislerdeki mücadele, saat 16.00'dan itibaren Galatasaray TV'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Galatasaray, ikinci hazırlık maçını ise TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'a karşı oynayacak. Sueno Hotels Golf Belek'teki müsabaka, 11 Ocak 2020 Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.

Antalya'daki kamp hazırlıkları sonrası Salı günü Trabzon'a uçacak olan Galatasaray, ardından karayoluyla Rize'ye geçerek Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk ayağında Rizespor ile 15 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 20.30'da deplasmanda oynayacağı maç için Rize'de kampa girecek.

Takımımız, bu karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönerek Süper Lig'in 18. haftasında Denizlispor'u Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda konuk edeceği maçın hazırlıklarına başlayacak.

Galatasaray'ın Sueno Hotels Golf Belek'te yapacağı kampın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Emre Mor, Mario Lemina.

Ağır enfeksiyon geçiren Henry Onyekuru, kamp kadrosunda bulunmuyor."