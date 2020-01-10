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Son dakika: 'dan açıklaması!

Başkan Yardımcısı , 'ın Galatasaray'a transferi konusunda teknik heyetin veya Arda Turan'ın bir talebi olmadığını söyledi. Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Son yaptığımız değerlendirme toplantımızda da Arda Turan konusunda herhangi bir görüş ve değerlendirme de olmamıştır. Arda Turan'dan veya teknik heyetimizden bir talep olmadı.

Giriş Tarihi: 10.1.2020 16:53 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 16:58
Son dakika: Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması!

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Arda Turan'ın Galatasaray'a transferi konusunda teknik heyetin veya Arda Turan'ın bir talebi olmadığını söyledi.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, son dönemde kamuoyunu meşgul eden Arda Turan transferi ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Yusuf Günay, Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olacağı söyletinerine ilişkin, "Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'na intikal eden herhangi bir talep olmadı. Son yaptığımız transfer değerlendirme toplantımızda da bu konuda herhangi bir görüş ve değerlendirme de olmamıştır. Teknik heyetimizin de böyle bir talebi olmamıştır Arda Turan'ın kendisinden de, menajerinden de dolaylı ya da direkt bir transfer teklifi olmamıştır. Bildiğimiz tek şey yazılı ve görsel medya ile sosyal medyada bu konuda haberlerin yer alması ve buna ilişkin taraftarmızın verdiği tepkilerdir" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması!
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