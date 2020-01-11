Emre Belözoğlu takıma katıldı

İkınci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Fenerbahçe, dünü çift idmanla geçirdi. Önce rahatsızlığı, sonra da hava koşullarından kaynaklanan rötar nedeniyle kampa geç gelen ve sabah salonda çalışan kaptan Emre Belözoğlu, akşam idmanında takımdaki yerini aldı. Sarı-lacivertliler, ikinci antrenmanda çift kale maç yaparken, Emre de forma giydi.
Rodriguez heyecanı
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transferinin ardından Ricardo Rodriguez'le anlaşarak sol bek sorununu çözen Fenerbahçe, İsviçreli oyuncunun İstanbul'a gelmesini bekliyor.
Sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki futbolcuyla 1.5 yıllık kiralık sözleşmesi imzalayacak. Rodriguez, İtalya'da Milan formasıyla 93 resmi maça çıkarken savunmada görev yapmasına rağmen, hücumda 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.