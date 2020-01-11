Henry Onyekuru ölümden döndü!

Galatasaray, ikinci devre hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürürken, dün şok bir gelişme ile sarsıldı. Sarı-kırmızılı takımın, Monaco'dan yarım sezon için kiraladığı Henry Onyekuru, ölümcül bir hastalık olan sıtmaya yakalandı.Sarı-kırmızılı sağlık heyetin erken teşhisi sonucu Onyekuru, hayati tehlikeyi atlattı ve ölümden döndü. Kulüp, yaptığı açıklamada "Sağlık kontrollerinde oyuncumuzda şüphe uyandıracak herhangi bir bulgu olmamasına rağmenifadelerini kullandı.Açıklama şöyle devam etti: "Gerek uzman hekimlerin de belirlediği uluslararası tedavi protokolleri,3-4 gün içinde iyileşmesi beklenen Onyekuru'nun fiziksel olarak takımla aynı düzeye gelmesinin bir ayı bulacağı öğrenildi.Sıtma, insanlara parazit taşıyan anofel cinsi dişi sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve zamanında tedavi edilmezse öldürücü olan bir enfeksiyon hastalığıdır. Hastalık en çok Afrika kıtasında olmakla beraber, Asya, Güney Amerika ve Uzak Doğu ülkelerinde görülür. Baş ağrısı, halsizlik, kas ve eklem ağrısı ile başlayan belirtileri ateş, titreme ve kusma ile devam eder. Şiddetli sıtma tedavi edilmezse hastaların büyük çoğunluğu kaybedilmektedir.Sezon sonuna kadar kiralanan Onyekuru için sarı-kırmızılı takım, Monaco kulübüne 750 bin Euro bedel ödeyecek. Galatasaray, Nijeryalı futbolcuya ise 650 bin Euro maaş verecek.Onyekuru'nun sıtmaya yakalanması ve ligin başlangıcında forma giyemeyecek olması, G.Saray adına büyük şanssızlık. Ligin ilk yarısında Onyekuru'nun eksikliğini G.Saray fazlasıyla hissetmiş, Babel sol kanada Nijeryalı yıldız kadar çabukluk getirememişti. Galatasaray sağlık heyetini erken teşhisten dolayı kutlamak gerekir. Luyindama'nın sakatlığını milli takım doktorları çözememişti. Galatasaray sağlık heyeti erken teşhisle Onyekuru'nun hayatını kurtardı. Çünkü sıtma hastalığı erken teşhis edilemezse kişiyi ölüme kadar götürür. Onyekuru'ya geçmiş olsun. Genç bir oyuncu olduğu için iyileştikten sonra toparlaması kolay olur.

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