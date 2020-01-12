Ada’da gündem Karıus!

BUGÜN NELER OLDU

Beşıktaş'ın Altınordu ile 2-2 berabere kaldığı hazırlık maçının 11. dakikasında topu tutmak isterken elinden kaçırıp ağlarında gören Loris Karius, bu pozisyondan 5 dakika sonra ise meşin yuvarlağı ayağının altından kaçırdı. Top filelerle buluşurken pozisyon öncesi oyun durduğundan gol sayılmadı. Karius'un bu performansı İngilizlerin de gündemindeydi. The Sun gazetesi konuyla ilgili haberinde,İlk golde topu kendi kalesine tokatlamaya karar verdi ama yetenekleri bununla da sınırlı kalmadı. Daha sonra geri pası ayağının altından kaçırdı.ifadelerini kullandı