Ada’da gündem Karıus!

Beşıktaş'ın Altınordu ile 2-2 berabere kaldığı hazırlık maçının 11. dakikasında topu tutmak isterken elinden kaçırıp ağlarında gören Loris Karius, bu pozisyondan 5 dakika sonra ise meşin yuvarlağı ayağının altından kaçırdı. Top filelerle buluşurken pozisyon öncesi oyun durduğundan gol sayılmadı. Karius'un bu performansı İngilizlerin de gündemindeydi. The Sun gazetesi konuyla ilgili haberinde, "Karius, Türk devi Beşiktaş'ın Altınordu ile oynadığı dostluk maçına berbat tarafıyla damga vurmak için elinden geleni yaptı.
İlk golde topu kendi kalesine tokatlamaya karar verdi ama yetenekleri bununla da sınırlı kalmadı. Daha sonra geri pası ayağının altından kaçırdı. Karius, bu pozisyonda oyunun durmasına şükretti"
ifadelerini kullandı