Falette ve Rodriguez beklemede!

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe ara transferde Falette'ye imza attırdı. Ancak Gineli stopere henüz lisans çıkartılmadı.Yönetim borç yapılandırması için çalışmalarını sürdürüyor. SABAH SPOR, cuma günü yaptığı haberinde Başkan Ali Koç'un sahibi olduğu Yapı Kredi ve bir leasing firmasıyla yapılandırma konusunda anlaşma sağladığını, harcama limitini artı 40 milyon TL'ye çıkaracağını duyurmuştu. F.Bahçe ayrıca yarın Burger King ile yeni bir sponsorluğa imza atacak. Tüm bu finansal gelişmelerin ardından yönetimin bir açıklama yapması bekleniyor.