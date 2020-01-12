F.Bahçe olunca herkes aleyhte!

Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Serdar Aziz kulübün internet sitesine konuştu. 29 yaşındaki stoper, Beşiktaş ile oynadıkları derbide Vida ile ceza alanı içinde girdikleri ve çok tartışılan mücadelede faulün kendisine yapıldığını belirtip, "Vida benim boynumu koluyla sarıyor.
Benim reaksiyonum Vida'nın hareketinden sonra. Yani bir faul varsa onu ilk Vida başlatıyor. İlginç olan, kamerada görülmesine rağmen
insanların bu pozisyonu F.Bahçe aleyhine değerlendirmesi. Başka takımlarda oynarken de tartışmalı pozisyonlar yaşadım
ancak F.Bahçe forması giydiğim dönemde en ufak pozisyonda dahi insanların F.Bahçe aleyhine bir şeyler araması garip geliyor bana"
dedi.
İKİ KUPA MUTLU EDER
İKİNCİ yarıya en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Serdar sözlerini şöyle tamamladı: "Fenerbahçe şampiyonluğun en büyük adayı. Çünkü camiamızın en büyük beklentisi bu ve bizler de bu beklentinin farkındayız. Bir de Türkiye Kupası var. İki kupayı da kazanmak camiamızı çok mutlu edecektir. Bu hedeflere kilitlendik."