F.Bahçe olunca herkes aleyhte!

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Serdar Aziz kulübün internet sitesine konuştu. 29 yaşındaki stoper, Beşiktaş ile oynadıkları derbide Vida ile ceza alanı içinde girdikleri ve çok tartışılan mücadelede faulün kendisine yapıldığını belirtip,Benim reaksiyonum Vida'nın hareketinden sonra. Yani bir faul varsa onu ilk Vida başlatıyor.insanların bu pozisyonu F.Bahçe aleyhine değerlendirmesi. Başka takımlarda oynarken deancak F.Bahçe forması giydiğim dönemde en ufak pozisyonda dahi insanlarındedi.İKİNCİ yarıya en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Serdar sözlerini şöyle tamamladı: "Fenerbahçe şampiyonluğun en büyük adayı. Çünkü camiamızın en büyük beklentisi bu ve bizler de bu beklentinin farkındayız. Bir de Türkiye Kupası var. İki kupayı da kazanmak camiamızı çok mutlu edecektir. Bu hedeflere kilitlendik."