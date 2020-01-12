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Fenerbahçe'de transferine zorunlu rötar

Fenerbahçe, TFF Tahkim Kurulu'nun harcama limitiyle ilgili gelen ret kararının ardından transfer çalışmalarını da askıya aldı. transferini bitiren sarı lacivertliler birkaç gün içinde transferini resmiyete bindirmek istiyordu ancak bu transfer ertelendi. Yönetim limitteki açığı kapatmak için oyuncu satışına yöneldi. Gündemde iki isim var.

Fotomaç Futbol
Giriş Tarihi: 12.1.2020 00:21 Güncelleme Tarihi: 12.1.2020 02:16
Fenerbahçe'de Ricardo Rodriguez transferine zorunlu rötar

Fenerbahçe'de harcama limiti için Tahkim Kurulu'ndan gelen olumsuz karar transfer çalışmalarını da sekteye uğrattı. Stopere Simon Falette'yi kiralayan sarı-lacivertliler, sol bek için de Milan'lı Ricardo Rodriguez ile el sıkışmıştı. İtalyan ekibini satın alma opsiyonlu kiralamaya ikna etmeye çalışan yönetim, bu transferi birkaç gün içinde açıklamayı planlıyordu. Ancak Tahkim'in kararı sonrası İsviçreli futbolcunun gelişi ertelendi.

OYUNCU SATILACAK

YÖNETİM, limitteki açığı kapatmak ve Ersun Yanal'ın istediği transferleri gerçekleştirmek için girişimlerine hız verdi. İlk etapta teklif olduğu belirtilen Zajc ve Jailson gibi oyuncuların satılması için çalışılacak. Bankalarla yapılandırma anlaşmasının da gerçekleşmesi halinde krizin aşılması bekleniyor. Tek sıkıntı Rodriguez için PSV'nin de devrede olması. Bu konuda da 27 yaşındaki oyuncu ve menajerinden bir süre beklemeleri istenecek.

TFF Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 'limit' talebine ret!

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Fenerbahçe'de Ricardo Rodriguez transferine zorunlu rötar
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