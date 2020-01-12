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'da şok! Sözleşmesi feshedilecek

Ara dönemine hızlı bir giriş yapan , 3 ismi kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılar ilk olarak eski futbolcusu 'yu etmişti. Yıldız futbolcu sezon sonunda kadar parçalı formayı terletecek. , ikinci olarak Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi 1.5 yıllığına kiralamıştı. Aslan, son olarak ile sözleşmesini fesheden Jesse Sekidika'yı renklerine bağlamıştı. Yabancı sınırı nedeniyle sezon başında Martin Linnes'e lisans çıkaramayan Galatasaray, yine aynı sıkıntıyı yaşamamak için flaş bir karar alabilir. Onyekuru'nun sıtma hastalığına yakalanması Galatasaray'ı farklı arayışlara itti. 'nun ilk 4 maçı kaçıracak olması nedeniyle yeni bir sol kanat arayışlarına başladı. Nijeryalı yıldızın son yapılacak kontrollerine göre karar verecek olan Galatasaray, durumun beklenenden kötü çıkması halinde Onyekuru'nun sözleşmesini feshedebilir. İşte Galatasaray'da yaşanan gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 12.1.2020 15:40 Güncelleme Tarihi: 12.1.2020 15:42
Galatasaray'da şok! Sözleşmesi feshedilecek

Galatasaray'da Onyekuru şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonluğun en büyük pay sahiplerinden biri olan Henry Onyekuru, yeniden kiralandı. Aslan, Nijeryalı yıldızın sezon sonuna kadar forma giymesi konusunda Monaco ile anlaşma sağladı.

Galatasaray taraftarlarını oldukça heyecanlandıran bu transferin ardından, camia büyük bir şok yaşadı. Sarı-kırmızılılarda, kamp kadrosu açıklandığında Onyekuru gerçeği ortaya çıktı. Antalya'ya götürülmeyen yıldız futbolcunun ülkesinde sıtma hastalığına yakalandığı açıklandı. Nijeryalının durumunun ciddi olduğunu belirtilirken, ligin ikinci yarısında ilk 4 haftayı da kaçıracağı öğrenildi.



GALATASARAY'DAN FLAŞ KARAR!

Galatasaray bu gelişme üzerine oyuncunun sağlık durumunu yakından takip etmeye başlarken, bir yandan da yeni bir sol kanat arayışlarına başlandı. Fanatik'te yer alan habere göre sarı-kırmızılılar Onyekuru'nun son durumuna göre yeni bir transfer girişimlerinde bulunacak ve Nijeryalı yıldızın sözleşmesi feshedilecek.

Onyekuru ile ilgili son karar doktorların detaylı raporlarının ardından verilecek...

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