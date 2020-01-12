Galatasaray'da Onyekuru şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonluğun en büyük pay sahiplerinden biri olan Henry Onyekuru, yeniden kiralandı. Aslan, Nijeryalı yıldızın sezon sonuna kadar forma giymesi konusunda Monaco ile anlaşma sağladı.

Galatasaray taraftarlarını oldukça heyecanlandıran bu transferin ardından, camia büyük bir şok yaşadı. Sarı-kırmızılılarda, kamp kadrosu açıklandığında Onyekuru gerçeği ortaya çıktı. Antalya'ya götürülmeyen yıldız futbolcunun ülkesinde sıtma hastalığına yakalandığı açıklandı. Nijeryalının durumunun ciddi olduğunu belirtilirken, ligin ikinci yarısında ilk 4 haftayı da kaçıracağı öğrenildi.





GALATASARAY'DAN FLAŞ KARAR!

Galatasaray bu gelişme üzerine oyuncunun sağlık durumunu yakından takip etmeye başlarken, bir yandan da yeni bir sol kanat arayışlarına başlandı. Fanatik'te yer alan habere göre sarı-kırmızılılar Onyekuru'nun son durumuna göre yeni bir transfer girişimlerinde bulunacak ve Nijeryalı yıldızın sözleşmesi feshedilecek.

Onyekuru ile ilgili son karar doktorların detaylı raporlarının ardından verilecek...