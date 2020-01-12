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'dan haberleri: 'dan 'ye dev çalımı!

'de ikinci yarının başlamasına kısa bir süre kala, kulüplerimizde çalışmaları son hızda sürüyor. Ligin ilk yarısında eksik görülen bölgelere takviye yapma kararı alan ve , transferde karşı karşıya geldi. İki kulüp de önceliğini takımlarının defansif yönüne verirken, 'i, ise 'yi kadrosuna kattı. Fenerbahçe bir stoper takviyesi daha yapmak isterken 'nin başarılı savunmacısı 'ü gündeminde tutuyordu. Fenerbahçe, bu transferde favori konumunda bulunurken işler bir anda değişti. Trabzonspor, Alpaslan Öztürk için düğmeye bastı. İşte transferde yaşanan gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 12.1.2020 12:08 Güncelleme Tarihi: 12.1.2020 12:08
Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı!

Ligde ikinci yarının başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmaları hız kazandı. Transfer dönemini birer takviye ile geçiren Fenerbahçe ve Trabzonspor, Göztepeli Alpaslan Öztürk için karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, Simon Falette'i kadrosuna katmasına rağmen bir stoper takviyesi için daha girişimlerini sürdürüyordu. Sarı-lacivertlilerde Adil Rami'nin takımdan ayrılması halinde bu transfer için girişimler hız kazanacak.

26 yaşındaki başarılı savunmacı stoper, sağ bek ve ön liberoda forma giyebiliyor. Sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan Alpaslan Öztürk, bu sezon Göztepe formasıyla 14 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

Alpaslan, olaylı geçen Fenerbahçe maçında penaltıdan golü kaydeden isimdi...

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Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı!
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