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Başkan Erdoğan'dan mesajı

Başkan 13 Ocak 2012 tarihinde hayatını kaybeden efsane futbolcu 'i, vefatının 8. yıl dönümünde andı.

Giriş Tarihi: 13.1.2020 19:21 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 19:22
Başkan Erdoğan'dan Lefter Küçükandonyadis mesajı

Başkan Erdoğan, efsane futbolcu Lefter Küçükandonyadis için yaptığı paylaşımda, "Milli Takım ve Fenerbahçe'nin büyük oyuncusu, Türk futbolunun efsanevi ismi ''Ordinaryus'' Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 8. yıl dönümünde saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan'dan Lefter Küçükandonyadis mesajı
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