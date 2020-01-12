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A Milli Takımını tebrik etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'yı mağlup ederek, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan A Milli Takımı'nı kutladı.

AA Tüm Sporlar
Giriş Tarihi: 12.1.2020 21:46 Güncelleme Tarihi: 12.1.2020 21:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik etti

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "Tebrikler Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılar" ifadesinin yer aldığı bir görsel kullandı.

İletisinde "FileninSultanları" etiketine yer veren Erdoğan, "2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Spor camiasından Filenin Sultanları için tebrik mesajları

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Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik etti
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