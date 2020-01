Merih Demiral'dan son dakika sakatlık açıklaması

Juventus'un Serie A'nın 19. haftasında deplasmanda Roma'yı 2-1 mağlup ettiği maçın 3. dakikasında takımının ilk golünü atan Merih Demiral, 15. dakikada yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edememişti. Bugün çekilen MR'ının ardından sol ön çapraz bağının koptuğu tespit edilen 21 yaşındaki oyuncu sezonu kapattı.

Yıldız oyuncu konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) yer alma olasılığı için olumlu ifadeler kullandı.

Dün yaşadığım talihsiz sakatlığın ardından desteklerini esirgemeyip yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Avrupa Şampiyonası'nda görüşmek üzere💪🏼 #FinoAllaFine I'd like to thank everyone for their support after my injury. You can be sure that I will come back even stronger! pic.twitter.com/wjnonDkWGX