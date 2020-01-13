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'dan son dakika sakatlık açıklaması

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi 'ta forma giyen milli oyuncu dün oynana Roma maçında yaşadığı sakatlık sonrası ilk açıklamasını yaptı. Çapraz bağ kopması sebebiyle sezonu kapatan 21 yaşındaki oyuncu kendisine destek olanlara teşekkür ederken "Avrupa Şampiyonası’nda görüşmek üzere" ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 13.1.2020 20:18 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 20:51
Merih Demiral'dan son dakika sakatlık açıklaması

Juventus'un Serie A'nın 19. haftasında deplasmanda Roma'yı 2-1 mağlup ettiği maçın 3. dakikasında takımının ilk golünü atan Merih Demiral, 15. dakikada yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edememişti. Bugün çekilen MR'ının ardından sol ön çapraz bağının koptuğu tespit edilen 21 yaşındaki oyuncu sezonu kapattı.

Yıldız oyuncu konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) yer alma olasılığı için olumlu ifadeler kullandı.

İşte Merih Demiral'ın yaptığı paylaşım:

"Dün yaşadığım talihsiz sakatlığın ardından desteklerini esirgemeyip yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Avrupa Şampiyonası'nda görüşmek üzere"

21 yaşındaki oyuncu paylaşımında yer verdiği İngilizce mesajında ise "Daha güçlü döneceğime eminim olabilirsiniz" dedi.

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Merih Demiral'dan son dakika sakatlık açıklaması
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