Şeffaflığınız bu mu!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç takımının Antalya Belek'te yaptığı kampı ziyaret etti. Sabah idmanı izleyen Koç, öğleden sonra ise basın toplantısı düzenledi. Sözlerine, "Gelmişken sizlerle dertleşelim. Spekülasyonlar, algı operasyonları, rakiplerimizin bizi hedef alan açıklamaları var. Amacımız kamuoyunu aydınlatmak"
diyerek başlayan F.Bahçe Başkanı'nın hedefinde isim vermeden kendilerini eleştiren G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz vardı. İşte o açıklamalar:
TRİBÜNLERE ŞİRİN GÖZÜKÜYOR
"Mustafa Cengiz zaman zaman Fenerbahçe ismini ağzına almadan atışlar yapıyor. Sempatik olmak, tribünlere ve taraftara şirin gözükmek, koltuğu sağlamlaştırmak bir çeşit başkanlık sistemi
olabilir ama kısa ömürlü
olur. Gerçekleri saptırıyor ya da
yanlış bilgilendiriliyor. 2011'deki
play-off sezon öncesi belliydi. Neden
sonradan yapılmış gibi bahsediyor.
İnşallah bu yaştaki adam
(70 yaş) yalan konuşmuyordur,
yanlış bilgilendirmiştir."
BU NASIL BIR CINLIK VE SAYGISIZLIK
"Şeffaflık diyor, bize dokunduruyor. Biz mecbur olduğumuz her şeyi KAP'a bildiriyoruz.
TFF kulüplerin menajerlere ödediği rakamları açıkladı. Şeffaf olmayan Fenerbahçe açık ara bir şekilde yaptığı açıklamalarla 2.6 milyon Euro menajerlik ücreti ödemiş.
Bütün Süper Lig ise 4.4 milyon Euro… En az menajerlik ödemesi yapan Galatasaray… 10 bin Euro ödenmiş. 'Bu ücretleri futbolcu ödemelerinin içine koydum' diyebilirsiniz. O zaman bu durum vergi açısından nasıl ele alınmalı?
Balıkesir bile 750 bin Euro ödemiş. İstanbulspor 95 bin Euro. Gelelim Trabzonspor'a… Sağ olsun Türkiye'de haklı rekabetin bekçisi durumunda. Hocaları istifa ediyor, şehirde yaşanan karmaşa dönüp Fenerbahçe kulübüne bağlanıyor.
Bu nasıl bir cinlik, nasıl bir saygısızlık. Destekte gözümüz yok ama sürekli olarak da 'Adil rekabet' diye konuşulmasın."
ZORLU'DA TEK KONU HAKEMLERDİ
Spor kamuoyunun 'SABAH Spor'dan öğrendiği 'Zorlu buluşması' da F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a soruldu. 'Keşke Divan'da yapsaydık da daha çok reklam olsaydı' diyerek sözlerine başlayan Koç şunları söyledi: "Bu konuyu zorlayanların çoğu, geçmişte kendi yaşadıkları reflekslerinden etkilenip sorguluyor. Kayseri maçında fahiş hatalar vardı. Ama o hakem bir hafta sonra maça atandı. Aynı hafta çok tartışılan 3 maç vardı, diğer ikisi atanmadı. 'Dalga mı geçiyorsunuz' bizimle dedik. Nihat Bey'den (Özdemir) toplantı talebi yaptık. O da MHK Başkanı'nın daha iyi açıklayacağını söyledi. Randevu verildi, kendi yönetimimiz vardı. 'Başka gün yapalım' dedik. 'Zorlu'da olur mu' dendi, 'Daha iyi olur dedik.' Tek konu hakem atamalarıydı. Çıkarken de bize transfer limitlerinin 30'dan 40'a çıkacağı söylendi. Zekeriya Bey (Alp) gelince atamaları nasıl yaptığını anlattı. Mantık konusunda tatmin olduk, sonuç olarak doğru olmadığını söyledik. O camiada da ahbap çavuş ilişkisi var."
TFF BİLGİ SIZDIRIYOR
Devletimize
teşekkür etmek istiyorum. Futbolun çöküşü ve bitik durumda olması nedeniyle el atmak istedi. Bunu mecburiyeti yokken yaptı.
Biz
Fenerbahçe olarak bu işi doğrudan kurgulamak varken ve bu işin bugünden birkaç sene sonra sonuç vermeyeceği aşikârken, bankalar ve kulüpler farkındayken, TFF de 'Doğrudur'
derken, birbirimizin gözünün içine baka baka birkaç sene sonra çökecek sistemi kabul ederek niye bu şekilde devam ediyoruz diyoruz.
5 yıllık
bir yeniden yapılandırma sunuluyor. 3 büyük rakibimiz yapılandırma yaptığı için ana para çıkıyor, biz yapamadığımız için açık çıkıyor. Bir tişört var, 'herkes aynı şeyi giysin' deniyor. Bir bedenin herkese uyması mümkün değil.
İmzalayanlar
ne kadar memnun onu sorgulamak gerek.
Harcama limiti yüzde 30'dan 40'a çıksın talebimiz olmamıştır.
ŞAMPİYONLUĞUMUZU ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORLAR
Sağ
olsun basından etkilenen bir federasyonumuz var. Bizim yaptığımız başvuru engellenmeye çalışılıyor.
B
iz yeniden yapılandırma yapamadık ancak kendi imkânlarımız çerçevesinde, devletimizden yeni kaynak almadan buraya kadar işi getirdik.
Bunlardan birini daha önce TFF'ye verdik, kabul edildi. Şimdi veriyoruz tereddüt ediyoruz.
TFF bilgi sızdırıyor. Daha fazla kamuoyu baskısı olsun diye bilgiler sızdırılıyor Fenerbahçe geç kaldı diye.
Sabrımız taştı dediğim bu… Artık 3 Temmuz ruhunu diriltmenin zamanı geldi. Fenerbahçe'nin haklarının yendiği, saldırı altında olduğu anlaşılsın.
Şampiyonluğumuzu
engellemeye çalışıyorlar. Aktörler farklı ama zihniyet aynı.
Herhangi
bir dosyada, davada söz konusu harcama limitleriyle bizim lehimize-aleyhimize olan unsurlar var ama ne hikmetse aleyhte olanlar sızdırılıyor. Lehte olan pek çok bilgi sızmıyor, bu da şaşırtıyor.
COMOLLİ YANLIŞ YAPTI
Başkan Koç, Falette transferinin ardından taraftar tepkilerine cevap vermek için twitter hesabı açan ve olayı 'Başkan istedi, ben de aldım'a getiren Comolli'nin görevine son verilip verilmeyeceği ile ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Şimdilik devam ediyoruz. Özünde yanlış bir açıklama
. Bazen insanlar onun baskısı altında ister istemez hatalar yapabiliyorlar. Özgür ifadeye inanan bir insanım. Hesabın olur, yazarsın. Bu kadar transfer yaptık da şimdi mi açtın konuştun."
HOCA SOL BEK İSTİYOR
Ali Koç
transfer için, "Önümüzde iki hafta süre var.
Hocamız 'Bir şey alacaksanız sol bek alın'
dedi. Ama manevra alanımız kısıtlı. Haklı başvurumuzda olması gerekenden farklı bir sonuç çıkarsa radikal şekilde gitmek zorundayız" dedi. Türk futbolunun gelişimine katkı içinse "Birinci önceliğimiz kulübün çıkarları. Türk futbolunun gelişimini önemli buluyorum. Lokomotiflerden biri de biziz. Ama tango iki kişi ile yapılır. Kişilere saygım olmasa da camialara saygım var"
diye konuştu.
GALİBİYETE GÖLGE DÜŞTÜ
Koç, Beşiktaş derbisi sonrası yaptığı çıkış hatırlatılan ve yola devam edilip edilmeyeceği sorulan Ersun Yanal için, şu yorumu yaptı: "Hocamız iyi ve duygusal bir insan. Çok yüklenildi. Orada duygu patlaması yaşamıştır. Abartılacak bir şey yok.
Ne oldu, bizim galibiyetimize gölge düştü, sevincimiz kursağımızda kaldı. Sosyal medya ile yatıp kalkmamak gerek. Önemli olan derbi galibiyetiydi. İyi bir galibiyet aldık. Sonrasındaki hakem tartışmalarına çok üzüldüm. İnşallah bu galibiyetlerin devamı gelir."