Şeffaflığınız bu mu!

ZORLU'DA

COMOLLİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç takımının Antalya Belek'te yaptığı kampı ziyaret etti. Sabah idmanı izleyen Koç, öğleden sonra ise basın toplantısı düzenledi. Sözlerine,diyerek başlayan F.Bahçe Başkanı'nın hedefinde isim vermeden kendilerini eleştiren G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz vardı.olabilir ama kısa ömürlüolur. Gerçekleri saptırıyor ya dayanlış bilgilendiriliyor. 2011'dekiplay-off sezon öncesi belliydi. Nedensonradan yapılmış gibi bahsediyor.İnşallah bu yaştaki adam(70 yaş) yalan konuşmuyordur,yanlış bilgilendirmiştir."BU NASIL BIR CINLIK VE SAYGISIZLIK"Şeffaflık diyor, bize dokunduruyor.TFF kulüplerin menajerlere ödediği rakamları açıkladı.Bütün Süper Lig ise 4.4 milyon Euro… En az menajerlik ödemesi yapan Galatasaray… 10 bin Euro ödenmiş.Balıkesir bile 750 bin Euro ödemiş. İstanbulspor 95 bin Euro. Gelelim Trabzonspor'a…Bu nasıl bir cinlik, nasıl bir saygısızlık.Spor kamuoyunun 'SABAH Spor'dan öğrendiği 'Zorlu buluşması' da F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a soruldu. 'Keşke Divan'da yapsaydık da daha çok reklam olsaydı' diyerek sözlerine başlayan Koç şunları söyledi: "Bu konuyu zorlayanların çoğu, geçmişte kendi yaşadıkları reflekslerinden etkilenip sorguluyor. Kayseri maçında fahiş hatalar vardı. Ama o hakem bir hafta sonra maça atandı. Aynı hafta çok tartışılan 3 maç vardı, diğer ikisi atanmadı. 'Dalga mı geçiyorsunuz' bizimle dedik. Nihat Bey'den (Özdemir) toplantı talebi yaptık. O da MHK Başkanı'nın daha iyi açıklayacağını söyledi. Randevu verildi, kendi yönetimimiz vardı. 'Başka gün yapalım' dedik. 'Zorlu'da olur mu' dendi, 'Daha iyi olur dedik.' Tek konu hakem atamalarıydı. Çıkarken de bize transfer limitlerinin 30'dan 40'a çıkacağı söylendi. Zekeriya Bey (Alp) gelince atamaları nasıl yaptığını anlattı. Mantık konusunda tatmin olduk, sonuç olarak doğru olmadığını söyledik. O camiada da ahbap çavuş ilişkisi var."Devletimizeteşekkür etmek istiyorum. Futbolun çöküşü ve bitik durumda olması nedeniyle el atmak istedi. Bunu mecburiyeti yokken yaptı.BizFenerbahçe olarak bu işi doğrudan kurgulamak varken ve bu işin bugünden birkaç sene sonra sonuç vermeyeceği aşikârken, bankalar ve kulüpler farkındayken, TFF dederken, birbirimizin gözünün içine baka baka birkaç sene sonra çökecek sistemi kabul ederek niye bu şekilde devam ediyoruz diyoruz.5 yıllıkbir yeniden yapılandırma sunuluyor. 3 büyük rakibimiz yapılandırma yaptığı için ana para çıkıyor, biz yapamadığımız için açık çıkıyor.İmzalayanlarne kadar memnun onu sorgulamak gerek.Harcama limiti yüzde 30'dan 40'a çıksın talebimiz olmamıştır.Sağolsun basından etkilenen bir federasyonumuz var. Bizim yaptığımız başvuru engellenmeye çalışılıyor.iz yeniden yapılandırma yapamadık ancak kendi imkânlarımız çerçevesinde, devletimizden yeni kaynak almadan buraya kadar işi getirdikBunlardan birini daha önce TFF'ye verdik, kabul edildi. Şimdi veriyoruz tereddüt ediyoruz.TFF bilgi sızdırıyor. Daha fazla kamuoyu baskısı olsun diye bilgiler sızdırılıyor Fenerbahçe geç kaldı diye.Sabrımız taştı dediğim bu… Artık 3 Temmuz ruhunu diriltmenin zamanı geldi. Fenerbahçe'nin haklarının yendiği, saldırı altında olduğu anlaşılsın.Şampiyonluğumuzuengellemeye çalışıyorlar. Aktörler farklı ama zihniyet aynı.Herhangibir dosyada, davada söz konusu harcama limitleriyle bizim lehimize-aleyhimize olan unsurlar var ama ne hikmetse aleyhte olanlar sızdırılıyor. Lehte olan pek çok bilgi sızmıyor, bu da şaşırtıyor.Başkan Koç, Falette transferinin ardından taraftar tepkilerine cevap vermek için twitter hesabı açan ve olayı 'Başkan istedi, ben de aldım'a getiren Comolli'nin görevine son verilip verilmeyeceği ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:. Bazen insanlar onun baskısı altında ister istemez hatalar yapabiliyorlar. Özgür ifadeye inanan bir insanım. Hesabın olur, yazarsın.Ali Koçtransfer için,Hocamız 'dedi. Ama manevra alanımız kısıtlı. Haklı başvurumuzda olması gerekenden farklı bir sonuç çıkarsa radikal şekilde gitmek zorundayız" dedi. Türk futbolunun gelişimine katkı içinse "Birinci önceliğimiz kulübün çıkarları. Türk futbolunun gelişimini önemli buluyorum. Lokomotiflerden biri de biziz.diye konuştu.Koç, Beşiktaş derbisi sonrası yaptığı çıkış hatırlatılan ve yola devam edilip edilmeyeceği sorulan Ersun Yanal için, şu yorumu yaptı:Ne oldu, bizim galibiyetimize gölge düştü, sevincimiz kursağımızda kaldı. Sosyal medya ile yatıp kalkmamak gerek. Önemli olan derbi galibiyetiydi. İyi bir galibiyet aldık. Sonrasındaki hakem tartışmalarına çok üzüldüm. İnşallah bu galibiyetlerin devamı gelir."