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'a dünya yıldızı stoper! Görüşmeler başladı

Ara dönemine oldukça hızlı bir giriş yapan , şimdiye dek 3 ismi kadrosuna kattı. İlk olarak sol kanadını güçlendiren Galatasaray eski yıldızı ve 'yi kiraladı. Sarı-kırmızılılar son olarak yine kanatlarda forma giyen 'yı bedelsiz olarak 4.5 yıllığına transfer etti. Sarı-kırmızılılarda, sakatlanarak sezonu kapatan Luyindama'nın yerine stoper arayışı da devam ediyor. Roma'dan ve Sampdoria'dan Murillo ile ilgilenen Galatasaray, gözünü dünya yıldızı stopere çevirdi. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika transfer gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 14.1.2020 15:07 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 15:13
Galatasaray'a dünya yıldızı stoper! Görüşmeler başladı

'da çalışmaları son hızda devam ediyor. Teknik direktör 'in ligin ilk yarısının ortalarından itibaren ısrarla işaret ettiği ara transfer dönemi sarı-kırmızılılar için hızlı başladı. Aslan, transfer döneminin başlamasıyla beraber görüştüğü isimlere bir bir imza attırdı. İlk olarak geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 'yu yeniden kiralayan Galatasaray, ardından Leipzig'ten 'yi 1.5 yıllığına kiraladı. Aslan son olarak 'dan 'yı 4.5 yıllığına kadrosuna kattı.

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Galatasaray'a dünya yıldızı stoper! Görüşmeler başladı
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