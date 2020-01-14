Galatasaray'a dünya yıldızı stoper! Görüşmeler başladı

Galatasaray'da transfer çalışmaları son hızda devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in ligin ilk yarısının ortalarından itibaren ısrarla işaret ettiği ara transfer dönemi sarı-kırmızılılar için hızlı başladı. Aslan, transfer döneminin başlamasıyla beraber görüştüğü isimlere bir bir imza attırdı. İlk olarak geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru'yu yeniden kiralayan Galatasaray, ardından Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi 1.5 yıllığına kiraladı. Aslan son olarak Eskişehirspor'dan Jesse Sekidika'yı 4.5 yıllığına kadrosuna kattı.