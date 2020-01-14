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, son 16 turu maçında 'u konuk ediyor. Sarı kırmızılılar 5. turda Manisa FK'yı elerken Fenerbahçe ise 5. turda TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u saf dışı bırakmıştı. 20.30'da başlayacak karşılaşmayı atv ve sabah.com.tr'den canlı izleyebileceksiniz.

Giriş Tarihi: 14.1.2020 19:07 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 19:24
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk oluyor. 20.30'da başlayacak ve Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Cem Satkan ve Hakan Yemişken yapacak. Karşılaşma atv ve sabah.com.tr'den naklen yayınlanacak.

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Son 16 turuna alt lig ekipleri Tarsus İdmanyurdu ve İstanbulspor'u eleyerek gelen sarı-lacivertliler, 2020 yılının ilk karşılaşmasına da Kayseri'de çıkacak.

Kayserispor ise Bayrampaşa ve Manisa Futbol Kulübünü eleyerek Son 16 turuna geldi.

İki ekip arasında Süper Lig'in ilk yarısında oynanan karşılaşmayı İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında 1-0 kazanmıştı.

Prosinecki ilk resmi maçına çıkacak

Kayserispor'da yeni teknik direktör Robert Prosinecki de ilk resmi maçına çıkacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı 21 Ocak Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

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