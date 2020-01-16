Antalyaspor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Antalya Göztepe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Süper Lig'in 16. sırasında yer alan Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kapsamında oynanacak mücadelede bugün evinde ligin 10. sırasında yer alan Göztepe'yi konuk edecek. İki takım da rövanş maçı öncesinde avantajlı bir skor elde etmek için rakibi karşısında galip gelmenin hesaplarını yapıyor. Dün ve önceki gün oynanan 6 maç ile başlayan Ziraat Türkiye Kupası son 16 heyecanı, bugünkü fikstürün ilk mücadelesi olan Antalyaspor Göztepe maçı ile devam edecek. Ziraat Türkiye Kupası'nı yakından takip eden futbolseverlerin gözü kulağı bugün oynanacak maçların üzerinde olacak. Antalyaspor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta oynanacak sorusu, günün öne çıkan başlıkları arasında yer alırken bu heyecan dolu geçmesi beklenen maça dair merak edilen bir başka konu ise maçın yayın bilgileri. Maçın başlama saatini merak eden futbolseverler aynı zamanda Antalyaspor Göztepe maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte ZTK son 16 turu Antalyaspor Göztepe maçının başlama saati ve yayın bilgilerine ilişkin detayların yanı sıra maç öncesi iki takım adına öne çıkan satır başları…

ANLTALYASPOR GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇYA OYNANANACAK? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Antalyaspor ve Göztepe arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçına ilişkin tüm detaylara haberimizin ayrıntılarından ulaşabilirsiniz.

AYRINTILAR İÇİN İLERLEYİNİZ…