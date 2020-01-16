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maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Göztepe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Tamer Tuna ve Ersan Parlatan gibi Süper Lig'in iki tecrübeli teknik adamın kozlarını paylaşacağı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçının başlamasına saatler kaldı. Kupa heyecanına ekran başından ortak olmak isteyen futbolseverler, "Antalyaspor Göztepe maçı hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Kamp dönemini oldukça verimli geçiren ve ligin ikinci yarısında iddialı bir başlangıç yapmak isteyen iki takımın heyecan dolu mücadelesi öncesi yanıtı merak edilen bir başka soru ise "Antalyaspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?” İşte rakibini devirerek rövanş maçına avantajlı bir skorla çıkmak ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam etmek isteyen Antalyaspor ve Göztepe arasında bugün oynanacak müsabaka öncesi merak edilenler…

Giriş Tarihi: 16.1.2020 10:21
Antalyaspor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Antalya Göztepe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Süper Lig'in 16. sırasında yer alan , Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kapsamında oynanacak mücadelede bugün evinde ligin 10. sırasında yer alan 'yi konuk edecek. İki takım da rövanş maçı öncesinde avantajlı bir skor elde etmek için rakibi karşısında galip gelmenin hesaplarını yapıyor. Dün ve önceki gün oynanan 6 maç ile başlayan Ziraat Türkiye Kupası son 16 heyecanı, bugünkü fikstürün ilk mücadelesi olan Antalyaspor Göztepe maçı ile devam edecek. Ziraat Türkiye Kupası'nı yakından takip eden futbolseverlerin gözü kulağı bugün oynanacak maçların üzerinde olacak. Antalyaspor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta oynanacak sorusu, günün öne çıkan başlıkları arasında yer alırken bu heyecan dolu geçmesi beklenen maça dair merak edilen bir başka konu ise maçın yayın bilgileri. Maçın başlama saatini merak eden futbolseverler aynı zamanda Antalyaspor Göztepe maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte ZTK son 16 turu Antalyaspor Göztepe maçının başlama saati ve yayın bilgilerine ilişkin detayların yanı sıra maç öncesi iki takım adına öne çıkan satır başları…

ANLTALYASPOR GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇYA OYNANANACAK? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Antalyaspor ve Göztepe arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçına ilişkin tüm detaylara haberimizin ayrıntılarından ulaşabilirsiniz.

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