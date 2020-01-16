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'den futbolculara talimatı

Teknik Direktörü , sarı-kırmızılı futbolculara ile ilgili uyarılarda bulundu. Tecrübeli teknik adam yıldız futbolcunun ceza sahası içinde daha fazla topla buluşabilmesi için antrenmanlarda oyuncularına bol bol orta yaptırdı.

Giriş Tarihi: 16.1.2020 12:08 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 12:10
Fatih Terim'den futbolculara Radamel Falcao talimatı

Kamp süresi boyunca yapılan antrenmanlarda kanatlarda forma giyen oyunculara sık sık ortalar yaptıran Terim'in Radamel Falcao'nun ceza sahası içerisinde daha çok topla buluşturulmasını istiyor. İlk yarıda oynayabildiği maçlarda beklentilerin çok altında topla buluşan Kolombiyalı forvetin de kampı Galatasaray'la beraber geçirdiği için takıma daha fazla alıştığı dikkatlerden kaçmadı.

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TERİM'İN YENİ SİLAHI OLACAK

Rakibi önde karşılayan ve topun kontrolünü elinde bulunduran bir orta saha planlayan Fatih Terim, Mario Lemina'ya çok güveniyor. Kamptaki istekli ve neşeli görüntüsü ile ön plana çıkan Gabonlu oyuncu fizik olarak da toparlamayı başardı. Lemina'ya özellikle sakatlık önleyici idmanlar yaptırılırken gösterdiği performans herkesi umutlandırdı.

ALIŞMA SÜRECİNİ ATLATTI

İlk yarıda oynayabildiği maçlarda beklentilerin çok altında topla buluşan Kolombiyalı forvetin de kampı Galatasaray'la beraber geçirdiği için takıma daha fazla alıştığı dikkatlerden kaçmadı.

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12 MAÇTA 4 GOL ATTI

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao bu sezon sarı-kırmızılı formayla 12 maça çıktı. Süper Lig'de 7,Şampiyonlar Ligi'nde 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maça çıkan yıldız futbolcu takımına 4 gollük katkıda bulundu. Bu maçlarda 1 de sarı kart gören golcü futbolcu toplamda 800 dakika sahada kaldı.

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Fatih Terim'den futbolculara Radamel Falcao talimatı
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