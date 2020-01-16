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'de Comolli'nin yerine kim gelecek? İşte öne çıkan isimler...

'de geçtiğimiz yıl göreve getirilen Fransız futbol adamı istifa etti. Fenerbahçe Comolli'nin istifasını, "12 Haziran 2018 tarihinde kulübümüzde Sportif Direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir. Görev aldığı dönem boyunca özverili çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz." sözleriyle duyurdu. Son günlerde taraftar tarafından eleştirilen Comolli'nin istifa etmesinin ardından Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini kimin yürüteceği ise merak konusu oldu. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 16.1.2020 17:02 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 17:04 ABONE OL
Fenerbahçe'de Comolli'nin yerine kim gelecek? İşte öne çıkan isimler...

'de dönemi resmen sona erdi. Geçtiğimiz yıl tarihinin en kötü sezonunu yaşayana Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli'nin bizzat yaptığı transferler büyük tartışmalara neden olmuştu... Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe'de işler sıkı tutuldu ve transferler sadece Comolli'ye bırakılmadı. Fenerbahçe yönetimi de transfere el koydu bazı futbolcuların gelişinde Comolli'den daha fazla rol oynadı. Son olarak Falette transferini yapan Fenerbahçe yönetimi Comolli'yi istifaya sürükledi. Fenerbahçe taraftarının istifanın ardından aklında ise sadece bir soru var: Comolli'nin yerine kim gelecek? İşte Fenerbahçe'de öne çıkan isimler ve detaylar...


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Fenerbahçe'de Comolli'nin yerine kim gelecek? İşte öne çıkan isimler...
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