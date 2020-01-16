Fenerbahçe'de Comolli'nin yerine kim gelecek? İşte öne çıkan isimler...

Fenerbahçe'de Damien Comolli dönemi resmen sona erdi. Geçtiğimiz yıl tarihinin en kötü sezonunu yaşayana Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli'nin bizzat yaptığı transferler büyük tartışmalara neden olmuştu... Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe'de işler sıkı tutuldu ve transferler sadece Comolli'ye bırakılmadı. Fenerbahçe yönetimi de transfere el koydu bazı futbolcuların gelişinde Comolli'den daha fazla rol oynadı. Son olarak Falette transferini yapan Fenerbahçe yönetimi Comolli'yi istifaya sürükledi. Fenerbahçe taraftarının istifanın ardından aklında ise sadece bir soru var: Comolli'nin yerine kim gelecek? İşte Fenerbahçe'de öne çıkan isimler ve detaylar...



