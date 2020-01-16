Göztepe'den ayrılan Eren Derdiyok, Şota'nın takımına transfer oldu

Eren Derdiyok, Süper Lig ekibi Göztepe'den ayrıldı. Göztepe'de fazla forma şansı bulamayan tecrübeli forvetin yeni takımı da belli oldu.Göztepe'den ayrılan Eren Derdiyok, TRT Spor'un haberine göre Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Özbekistan ekibi Pakhtakor'a transfer oldu.

Bu sezon Süper Lig'de gol atamayan Eren Derdiyok, gün içinde Özbekistan'a gidip resmi sözleşmeyi imzalayacak.

LİGDE GOL ATAMADI

Bu sezon lig maçlarında gol atamayan Eren Derdiyok, Türkiye Kupası maçlarında ise 4 kez görev alıp 3 gol attı. Eren Derdiyok geçen sezon devre arasında Galatasaray'dan ayrılmıştı.

ŞOTA'YA BÜYÜK ONUR

Özbekistan Futbol Federasyonu ve Profesyonel Futbol Ligi tarafından başkent Taşkent'te düzenlenen törenle, futbolda 2019 yılının en iyilerine ödülleri verilmişti.

Basın mensupları ve vatandaşlar arasında düzenlenen anketin ardından belirlenen listeye göre, Özbekistan Süper Ligi'nde Pakhtakor'a Süper Lig şampiyonluğu, Özbekistan Kupası ve Lig Kupası'nı kazandıran Gürcü teknik adam Şota Arveladze, Özbekistan Süper Ligi'nin en iyi teknik adamı ödülüne layık görülmüştü.

Öte yandan, ligde en çok gol atan Pakhtakor'un forvet oyuncusu Dragan Çeran ise Özbekistan Süper Ligi'nde forma giyen en iyi futbolcu olmuştu.



