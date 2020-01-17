Rodriguez tamam

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe, Milan'ın sol bek oyuncusu Ricardo Rodriguez'de zafere ulaştı. Hollanda ekibi PSV ile bu transferde çekişen sarı-lacivertliler, İsviçreli yıldızın da İstanbul'u tercih etmesiyle transferi bitirdi.La Gazzetta dello Sport da, düzenli olarak forma giymek isteyen oyuncunun Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiğini duyurdu.TFF Kulüp Lisans Kurulu, salı günü başlattığı süreci bugün sonlandırıyor. Sarı-lacivertlilerin, kurula ilettiği ikinci yapılandırmanın hesaplanmasının bugün tamamlanacağı ve kulübe sonuçla ilgili bilgilendirmenin yapılacağı öğrenildi. Olumlu sonuç alacağına kesin gözüyle bakan F.Bahçe, önce Falette'in lisansını çıkaracak ardından Rodriguez'i açıklayacak.