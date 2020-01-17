Rodriguez tamam

Fenerbahçe, Milan'ın sol bek oyuncusu Ricardo Rodriguez'de zafere ulaştı. Hollanda ekibi PSV ile bu transferde çekişen sarı-lacivertliler, İsviçreli yıldızın da İstanbul'u tercih etmesiyle transferi bitirdi. Rodriguez için Fenerbahçe'nin zorunlu satın alma opsiyonunun olduğu kiralama seçeneği üzerinde Milan ile anlaşmaya vardığını ve TFF'nin kararına göre transferi açıklamaya hazırlandığı öğrenildi.
La Gazzetta dello Sport da, düzenli olarak forma giymek isteyen oyuncunun Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiğini duyurdu.
Yapılandırma için kritik gün
TFF Kulüp Lisans Kurulu, salı günü başlattığı süreci bugün sonlandırıyor. Sarı-lacivertlilerin, kurula ilettiği ikinci yapılandırmanın hesaplanmasının bugün tamamlanacağı ve kulübe sonuçla ilgili bilgilendirmenin yapılacağı öğrenildi. Olumlu sonuç alacağına kesin gözüyle bakan F.Bahçe, önce Falette'in lisansını çıkaracak ardından Rodriguez'i açıklayacak.