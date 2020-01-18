Fenberbahçe'de Deniz Türüç müjdesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, G.Antep maçına 1 gün kala gelen haberle sevindi. Kayseri deplasmanında dizindeki ağrıları artan Deniz Türüç'ün MR'ı çekilmiş ve ödem tespit edilmişti. Deniz, dün sabah yapılan idmana çıkarken çalışmanın tamamında takımla birlikte yer aldı.



STOPERLER SERDAR-JAİLSON

Bu gelişmenin ardından Deniz ile bir görüşme yapan Yanal, oyuncudan "herhangi bir sıkıntım yok" mesajını alınca 11'ini değiştirdi. Tecrübeli teknik adam, bu akşam Deniz'e 11'de şans verecek. Yanal; kalede Altay, savunmada İsla, Serdar, Jailson, Dirar dörtlüsünü oynatacak.



KANARYA SERİ İÇİN G.ANTEP'TE

Fenerbahçe, ligin ikinci yarısını bugün 20.00'de Gaziantep maçı ile açıyor. İlk yarının son iki maçını da kazanan ve G.Antep deplasmanında da gülerek bu sezon ilk kez 3 maçlık seri yakalamak isteyen sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi-Max Kruse ikilisi gol silahları olacak.



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Dış sahadaki son 5 lig maçında sadece 1 kez Rize'yi (2-1) yenebilen Kanarya, diğer maçlarında ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

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