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  • Fenerbahçe'de şoke eden transfer kararı! Yıldız futbolcu satılıyor

'de şoke eden kararı! Yıldız futbolcu satılıyor

Fenerbahçe'de Comolli'nin istifasının ardından transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken taraftarı şoke edecek bir karar alındı. Sportif direktör Damien Comolli ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerde tüm yetki yönetime ve teknik heyete verilmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından acil durum toplantısı yapan Fenerbahçeli kurmaylar takımın yıldızını satma kararı aldı. Finansal fair play kuralları nedeniyle zor günler geçiren Fenerbahçe, bu transferin gerçekleşmesinin ardından rahat bir nefes alacağına inanıyor. İşte Fenerbahçe taraftarını şoke eden transfer kararı ve detaylar...

Giriş Tarihi: 17.01.2020 18:32 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 18:35
Fenerbahçe'de şoke eden transfer kararı! Yıldız futbolcu satılıyor

, ara döneminde ilk imzasını Bundesliga ekibi Frankfurt'tan kadrosuna dahil ettiği Simon Falette'ye attırmıştı. Sarı lacivertli kulüp bu transferin ardından büyük tepki çekmiş ve oyuncunun son 2 sezon baz alındığında oldukça az karşılaşmada forma giymesi eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Fenerbahçe'de şoke eden transfer kararı! Yıldız futbolcu satılıyor

Sosyal medyada adeta infial yaratan bu transferin ardından rota eski 'ye çevrilmiş, Fransız futbol adamı twitter hesabından yaptığı açıklamada Falette'yi kendisinin etmediğini, Başkan 'un oyuncuya imza attırdığını duyurmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Koç, Damien Comolli ile kritik bir zirvede buluşmuş ve bu zirveden Comolli'nin istifası çıkmıştı.

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Fenerbahçe'de şoke eden transfer kararı! Yıldız futbolcu satılıyor

SÜRPRİZ KARAR GELDİ

Geçici bir sistemle için önceliği teknik heyete veren ve iş bitirmek için yönetimi görevlendiren , sürpriz bir karara daha imza attı.

Fenerbahçe'de şoke eden transfer kararı! Yıldız futbolcu satılıyor

82 MİLYONUN ÇÖZÜMÜ BULUNDU

Şampiyonluk yolunda 2. yarıya kayıpsız devam etmek isteyen 'de yeni transferlerin yapılamamasının en büyük nedeni, 82 milyon TL'lik limit aşımı olmuştu. Bu nedenle yeni transferlerine lisans çıkaramayacak olan sarı lacivertlilerde sürpriz bir çözüm bulundu...

Fenerbahçe'de şoke eden transfer kararı! Yıldız futbolcu satılıyor

Lisans Kurulu ve özel bankalarla yaptığı anlaşmalar için onay bekleyen sarı lacivertlilerin, durumu masaya yatırdığında tek bir çıkış yolu bulduğu ortaya çıktı. Oyuncu satışı...

Fenerbahçe'de şoke eden transfer kararı! Yıldız futbolcu satılıyor

Mevcut kadroda bulunan oyuncuların düzenini bozmak istemeyen ve iyi bir ortam olduğu ifade edilen , büyük umutlarla ettiği futbolcusu ile yollarını ayırma noktasına geldi.

Fenerbahçe'de şoke eden transfer kararı! Yıldız futbolcu satılıyor

Alınan bilgilere göre bu ismin sezon başında bedelsiz olarak kadroya dahil edilen Max Kruse olduğu ve piyasa değerinin oldukça yüksek olmasından dolayı kendisine gelecek tekliflere kapıların açıldığını söylendiği belirtildi.

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