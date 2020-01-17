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Fenerbahçe'de şoke eden transfer kararı! Yıldız futbolcu satılıyor

Fenerbahçe'de şoke eden transfer kararı! Yıldız futbolcu satılıyor

Fenerbahçe'de Comolli'nin istifasının ardından transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken taraftarı şoke edecek bir karar alındı. Sportif direktör Damien Comolli ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerde tüm yetki yönetime ve teknik heyete verilmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından acil durum toplantısı yapan Fenerbahçeli kurmaylar takımın yıldızını satma kararı aldı. Finansal fair play kuralları nedeniyle zor günler geçiren Fenerbahçe, bu transferin gerçekleşmesinin ardından rahat bir nefes alacağına inanıyor. İşte Fenerbahçe taraftarını şoke eden transfer kararı ve detaylar...

Giriş Tarihi: 17.01.2020 18:32 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 18:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





