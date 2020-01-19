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'den transferi hakkında son dakika açıklaması

teknik direktörü , Süper Lig'in 18. haftasında Denizlispor karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. 'ın Galatasaray'a transferiyle ilgili olarak yönetimle arasında anlaşmazlık çıktığı iddialarını yalanlayan Terim konuyla ilgili önemli ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 19.1.2020 18:29 Güncelleme Tarihi: 19.1.2020 18:35 ABONE OL
Fatih Terim'den Arda Turan transferi hakkında son dakika açıklaması

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray evinde Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaptı. Maç sonrasında sarı kırmızılıların deneyimli teknik direktörü Fatih Terim, Arda Turan'ın Galatasaray transferi hakkında çıkan haberler hakkında konuştu.

Terim'in transfere sıcak bakmasına karşın yönetimin bu konuda tavrının olumsuz olduğu medyaya yansımıştı.

Konuyla ilgili konuşan Terim, "Arda Turan ile ilgili fikirlerimi Antalyaspor maçından sonra söyledim. Bu transferle ilgili beni yönetimle karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Böyle bir durum, böyle bir kriz söz konusu değil. Merak etmeyin, bir şey olursa bildiririz." ifadelerini kullandı.

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Fatih Terim'den Arda Turan transferi hakkında son dakika açıklaması
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