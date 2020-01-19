Fatih Terim'den Arda Turan transferi hakkında son dakika açıklaması

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray evinde Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaptı. Maç sonrasında sarı kırmızılıların deneyimli teknik direktörü Fatih Terim, Arda Turan'ın Galatasaray transferi hakkında çıkan haberler hakkında konuştu.

Terim'in transfere sıcak bakmasına karşın yönetimin bu konuda tavrının olumsuz olduğu medyaya yansımıştı.

Konuyla ilgili konuşan Terim, "Arda Turan ile ilgili fikirlerimi Antalyaspor maçından sonra söyledim. Bu transferle ilgili beni yönetimle karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Böyle bir durum, böyle bir kriz söz konusu değil. Merak etmeyin, bir şey olursa bildiririz." ifadelerini kullandı.

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