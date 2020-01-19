Fenerbahçe mutlu başladı

Garry Rodrigues'in ikinci yarıda oyuna girmesiyle canlanan Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı yıktı İlk yarıda iki takım da şuursuz bir futbol ortaya koydu. Tolga-Rodrigues değişikliği Kanarya'yı ateşlerken Kruse fileleri havalandırdı. Twumasi'nin 87'de attığı gol VAR'la iptal edildi. Skoru 90+2'de ilan eden Vedat kırmızı görüp atıldı. Beşiktaş ile Sivas'ın oynayacağı haftayı kayıpsız geçen Fenerbahçe, Başakşehir maçı öncesi moral buldu.* Gaziantep maçına 1 gol 1 asistle damga vuran Vedat Muriqi'nin uzatma dakikalarında gördüğü kırmızı kart olay oldu. Sarı kartla cezalı duruma düşen ve Başakşehir maçında takımını yalnız bırakacak olan Vedat, 90+4'te ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Kosovalı yıldız, cezasını Kayserispor ile oynanacak Türkiye Kupası maçında çekme hakkı kazandı. Vedat'ın Süper Lig kariyerindeki ilk kırmızı kartı futbolseverlerden büyük tepki aldı.* 37. madde: Müteakip müsabakalardaki ceza durumunu düşünerek bilinçli olarak sarı veya kırmızı kart gören futbolculara 2 müsabakadan men cezası verilir.* Oyuncunun kız kardeşi Narçın Muriqi sosyal medyadan,"Golden sonra annemle birlikte formanı çıkar diye çok bağırdık ama duyuramadık" twetti attı ancak daha sonra bunu sildi.* Fenerbahçe sosyal medya hesabından Vedat'a, 'Senin Muriqi'in yok' twetti atarak destek verdi. Sus işareti yapan emojiyi de unutmadı.Max Kruse, Gaziantep'te ağları sarsarken bu sezon Süper Lig'deki 3. golüne imza attı. Tecrübeli oyuncu 6 Aralık'taki G.Birliği ve 22 Aralık'taki Beşiktaş derbisinde fileleri havalandırmıştı. 32 yaşındaki oyuncunun 5 de asisti var.Fenerbahçe, 2001-02'den (0-1 Samsun) bu yana Süper Lig'de sezonun ikinci yarılarında oynadığı 18 karşılaşmayı da kaybetmedi. (12G/ 6B).Fenerbahçe, rakip kalede ilk tehlikeli pozisyonunu 46'da buldu. Rodrigues savunma arkasına sızdı, kaleciyi de geçip vuruşunu yaptı. Top direkten geri geldi. Muriqi ağları havalandırdı ancak ofsaytta olduğu için gol geçerli sayılmadı. 82'de Muriqi topu ağlara gönderdi ama öncesinde Rodrigues ofsaytta olduğu için gol geçerli sayılmadı. F.Bahçe, bu sezon bir lig maçında en fazla ofsayta (10) düşen takım oldu.87. dakikada savunma arkasına sızan Twumasi, kaleci Altay'ı da geçti ve bir anda seken topu önünde buldu. Ardından yaptığı vuruş ağları havalandırdı. Pozisyonun öncesinde Kayode'nin Ozan'a faul yaptığı tespit edildiği için gol geçerli sayılmadı.

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