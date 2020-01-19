Galatasaray - Denizlispor | CANLI

Süper Lig'in 18'inci haftasında Fatih Terim'in Galatasaray'ı sahasında Mehmet Özdilek'in teknik direktörlüğünü yaptığı Yukatel Denizlispor ile karşılaşıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Feghouli, Falcao

Denizlispor: Stachowiak, Zeki Yavru, Oğuz, Mustafa Yumlu, Tiago Lopes, Onazi, Murawski, Aissati, Hadi Sacko, Olcay, Rodallega

İKİ TAKIMLA İLGİLİ NOTLAR

Denizlispor'u konuk ettiği son yedi Süper Lig maçının beşini kazanan Galatasaray (2B), bu galibiyetlerin dördünde rakibine dörder gol attı.

Galatasaray ile oynadığı son 14 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Denizlispor (4B 9M), tek galibiyetini bu sezonun ilk yarısında aldı (2-0).

Süper Lig'de oynadığı son altı maçtan sekiz puan çıkarabilen Galatasaray (2G 2B 2M), daha önceki dört karşılaşmada dokuz puan toplamıştı (3G 1M).

Mehmet Özdilek göreve geldikten sonra Süper Lig'de çıktığı beş deplasmanın üçünden galibiyetle ayrılan Denizlispor (1B 1M), aynı sayıda dış saha galibiyetini daha önceki 26 karşılaşmada alabilmişti (4B 19M).

Galatasaray, 2000/01'den (0-2 vs Denizlispor) bu yana Süper Lig'in 18'inci haftalarında oynadığı hiçbir iç saha maçını kaybetmiyor (7G 1B).

Bu sezon Süper Lig'de topladığı puanların en büyük bölümünü deplasman maçlarında alan takım Denizlispor (%68.2; 15/22).

Galatasaray iç sahada oynadığı son altı Süper Lig maçının beşinde ve son üç karşılaşmada penaltı golü attı.

Süper Lig'de rakip kaleye çektiği son üç şutun ikisi gol olan Galatasaray santrforu Radamel Falcao, daha önceki 13 şutunda sadece bir gol bulabilmişti.

Süper Lig kariyerinde Galatasaray'a karşı sahaya çıktığı yedi maçta üç gol atan Hugo Rodallega, bu gollerin ikisini son iki karşılaşmada kaydetti.

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Nisan 2011'den (Antalyaspor 3-0 Galatasaray) bu yana Galatasaray'ı Süper Lig'de yenemiyor (4B 5M).