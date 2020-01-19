Hüseyin Çimşir: Adım adım gideceğiz

Süper Lig'in 18'inci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etti. Yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile çıktığı ikinci resmi maçından da galibiyetle ayrılan bordo mavililer, ligde ise son üç maçını da galibiyetle tamamlamış oldu. Trabzon ekibi ayrıca son iki lig maçında ise 6'şar gol kaydetti. Kasımpaşa ise bu sonuçla ligde son üç maçından da puan çıkaramadı.

Trabzonspor'un başında ilk lig maçına çıkan teknik direktör Hüseyin Çimşir, galibiyeti değerlendirdi.

"Ben geldiğim dönemde takıma çok fazla bir şeyler değiştireceğimi söylemedim. Küçük detaylar olacaktı. Çünkü ben bu kulübün yapısının içindeydim. Küçük birkaç dokunuş yapmamız gerekiyordu. Biz ilk yarıda da çok fazla gol atan takımlardandık, ikinci yarıda öyle. Sıkıntımız defansla alakalıydı. Çok gol yiyorduk, arkadaşlarla bunu çalıştık. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Son 2 maçta gol yemedik. 8 gol attık, yemeden devam ediyoruz. Bu takım zaten potansiyeli olan, problem çözebilen oyunculardan kurulu takım. Her maç neredeyse gol atıyoruz. Sıkıntımız gol yememek. O tarafı biraz daha toparlayabilirsek önümüz açık diye düşünüyorum."

Çimşir, karşılamada 3 gol kaydeden forvet oyuncusu Alexander Sörloth ile ilgili olarak ise, "Sörloth'un üç gol atması, özellikle gol krallığı yarışında moral bulması, hem de kendine ait özgüveni açısından önemli. İnşallah böyle devam eder" ifadelerini kullandı.