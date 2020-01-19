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MAÇ SONUCU 2 - 1

'in 23. haftasında , deplasmanda ile karşılaştı. Zorlu deplasmanda Barnes'ın golüyle öne geçen Leicester City, Chris Wood ve Ashley Westwood'un gollerine engel olamayınca sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. takımı son 2 haftada 2 mağlubiyet aldı. Leicester City gelecek hafta ile oynayacak. Burnley ise deplasmanına çıkacak.

Giriş Tarihi: 19.1.2020 19:29 Güncelleme Tarihi: 19.1.2020 19:55 ABONE OL
MAÇ SONUCU Burnley 2 - 1 Leicester City

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Leicester City deplasmanda Burnley ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi Burnley 2-1'lik skorla kazandı.

Leicester City, 33. dakikada Barnes'ın golüyle öne geçerken, Burnley'ye galibiyeti getiren goller 56. dakikada Wood ve 79. dakikada Westwood'dan geldi. Leicester City'ye Jamie Vardy 68. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından üst üste 2. mağlubiyetini alan Leicester City 45 puanda kalırken, 4 maç sonra kazanan Burnley ise puanını 27 yaptı.

ÇAĞLAR NASIL OYNADI?

Maça 11'de başlayan milli futbolcu Çağlar Söyüncü, 7 kez hava topu kazanırken; 5 kez uzaklaştırma yaptı ve 1 kez de rakibinden top çaldı.

63 defa topla buluşan genç stoper, 49 pas denemesinde yüzde 81.6'lık bir isabet oranı yakaldı. Çağlar Söyüncü; 3 defa uzun top, 1 defa da orta denerken bunlarda isabet sağlayamadı. Çağlar çektiği tek şutta da çerçeveyi tutturamadı.

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MAÇ SONUCU Burnley 2 - 1 Leicester City
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