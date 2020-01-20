Beşiktaş, KAP'a bildirdi: 151.6 milyon TL zarar

Beşiktaş cari dönem kâr zarar rakamlarına ilişkin mali tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre siyah beyazlı kulüp 01.06.2019-30.11.2019 cari döneminde 151 milyon 668 bin 743 TL zarar yaptı.
Giriş Tarihi: 20.1.2020 23:01Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 23:02ABONE OL
Beşiktaş Kulübü, finansal raporlarını KAP'a bildirdi.
Siyah beyazlı kulüp 01.06.2019-30.11.2019 cari döneminde 151 milyon 668 bin 743 TL zarara geçti.
01.06.2018-30.11.2018 cari döneminde Beşiktaş'ın zarar rakamı 156 milyon 390 bin 704 TL'ydi.