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'nin maçı ilk 11'i belli oldu

, son 16 turu rövanş maçında 'u konuk ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan turun ilk ayağında taraflar sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrılmıştı. 20.30'da başlayacak karşılaşmayı sabah.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 21.1.2020 19:17 Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 19:25 ABONE OL
Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı ilk 11'i belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk ediyor. 20.30'da başlayacak ve Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Kamil Çetin yapacak. Müsabaka atv'den naklen yayınlanacak.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Harun, Dirar, Adil Rami, Jailson, Deniz, Gustavo, Tolgay, Ferdi, Rodrigues, Kruse, Mevlüt

Kayserispor: İsmail, Lopes, Oğuzhan, Djedje, Yasir, Hasan Hüseyin, Rienstra, Gustavo, Emre Demir, Mario, Kravets

Geçen hafta Kayseri'de oynanan ilk maçta rakibiyle 0-0 berabere kalan sarı-lacivertlilere, tur için galibiyet gerekiyor. Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 tamamlanırsa, müsabaka uzatmaya gidecek. Uzatmada da gol olmazsa seri penaltı atışları, çeyrek finalisti belirleyecek.

Gollü beraberlikler ise deplasman ekibi Hes Kablo Kayserispor'u çeyrek finale yükseltecek.

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Vedat Muric ile sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Hes Kablo Kayserispor'da ise kırmızı kart cezalısı Zoran Kvrzic, Fenerbahçe deplasmanında olmayacak.

Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor arasındaki karşılaşma, saat 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

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Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı ilk 11'i belli oldu
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