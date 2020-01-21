Ricardo Rodriguez Fenerbahçe için geliyor

Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Falette'yi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, transferlerle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Koç, "Bu transfer döneminde Fenerbahçe'nin transfer yapması istenmiyor. Birkaç oyuncu elden çıkaracağım, 1 ya da 2 oyuncu alacağım. Toplam maliyet, harcama düşecek. İzin vermiyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

İTALYANLAR TRANSFERİN BİTTİĞİNİ DUYURMUŞTU

Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer listesinde olan Ricardo Rodriguez ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyanlar Fenerbahçe'nin Ricardo Rodriguez transferini bitirdiğini yazmıştı. Yıldız futbolcunun transferinin cuma günü duuralacağı iddia edilmişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'ta yıldız futbolcu ile ilgili, "Ricardo Rodriguez ilgilendiğimiz, hocamızın arzu ettiği bir oyuncu" demişti.

YILDIZ FUTBOLCU CUMA GÜNÜ İSTANBUL'DA

Son iddialara göre Fenerbahçe Rodriguez'in transferi için Milan'a Perşembe günü bildirim yapılacak. Sarı-lacivertliler Tahkim Kurulu'ndan gelecek cevaba göre hareket edecek. Eğer beklenen olumlu cevap gelirse Rodriguez, Cuma günü İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçerek sözleşme imzalayacak.

DI MARZIO AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio ise, Ricardo Rodriguez'in transferiyle ilgili son dakika açıklaması yaptı. Di Marzio, "Milan acelesi yok. Fenerbahçe'nin Ricardo Rodriguez'i satın alıp alamayacağını anlamak istiyorlar. Sonra sol bek transferine dönecekler, Muhtemelen genç, ya da hem stoper hem de sol kanatta oynayacak alternatif transfer edecekler" dedi.