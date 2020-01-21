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'ın fotoğrafı ortaya çıktı! ...

'den ayrılacağı konuşulan 'la ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe'nin 'den kiralık olarak kadrosun kattığı Nijeryalı futbolcu 'ya gitti. Inter ile anlaşmaya varan yıldız futbolcunun görüntüsü de ortaya çıktı. Bu sezon Fenerbahçe'de çok fazla şansı bulayan Nijeryalı futbolcunun İtalya'da olduğunu gösteren fotoğraf İtalyan basını tarafından paylaşıldı. Inter için sağlık kontrolünden geçecek olan Moses'ın yakın zamanda resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor

Giriş Tarihi: 21.1.2020 10:52 Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 13:01 ABONE OL
Victor Moses'ın transfer fotoğrafı ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Bu sezon Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Victor Moses'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Chelsea teknik direktörü Frank Lampard kısa süre önce Nijeryalı futbolcunun Fenerbahçe'den Chelsea'ye döneceğini ancak başka bir takıma transfer olacağını açıklamıştı.

FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI

Nijeryalı 29 yaşındaki futbolcu transfer görüşmelerini yapmak üzere İtalya'ya gitmişti. Inter ile anlaşma sağlayan Moses'ın İtalyan basınında fotoğrafı paylaşıldı.

Sezon sonuna kadar Fenerbaçe ile kiralık sözleşmesi devam eden futbolcu, sarı-lacivertli forma altında 21 maça çıktı. Moses, Fenerbahçe'de 5 gol atma başarısı göstermişti.

VICTOR MOSES KİMDİR?

12 Aralık 1990'da Nijerya'nın Kaduna şehrinde dünyaya gelen Victor Moses, Crystal Palace U18 takımında futbol kariyerine başladı.

Sırasıyla Wigan Athletic, Chelsea, Liverpool, Stoke City ve West Ham United formaları terleyen yıldız futbolcunun son durağı Fenerbahçe olmuştu.

Nijerya Milli Takımı ile 38 karşılaşmada rol alan Moses, 12 gole imza atarken, Fenerbahçe'de bu sezon sadece 7 karşılaşmada forma giymiş ve 1 gol 1 asistlik performans sergilemişti.

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Victor Moses'ın transfer fotoğrafı ortaya çıktı! Fenerbahçe...
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