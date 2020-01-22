ZTK Beşiktaş Erzurumspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş BB Erzurumspor ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? İlk 11'ler...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları kapsamında Beşiktaş, BB Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor. Bu heyecanlı geçecek karşılaşmayı takip etmek ve gelişmelerden haberdar olmak isteyen futbolseverler arama motorlarında Beşiktaş BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Beşiktaş BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? İşte maça ilişkin tüm bilgiler…

BEŞİKTAŞ BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE NEREDE OYNANACAK? ZTK BJK ERZURUM MAÇI YAYINCI KURULUŞU…

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turu Beşiktaş BB Erzurumspor karşılaşmasına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;