Galatasaray Çaykur Rizespor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Rizespor maçı canlı yayın kanalı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmesi rövanş maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Tuzlaspor'u eleyerek son 16 turuna gelme hakkı kazanan sarı kırmızılılar, ilk karşılaşmada Rizespor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Fatih Terim'in öğrencileri ikinci maçta iyi bir sonuç elde ederek bir üst tura çıkmak istiyor. Süper Lig'de 11. sırada bulunan deplasman ekibi de Galatasaray karşısında bir sürprize imza atarak tur hakkına sahip olmak için sahada olacak.

GALATASARAY RİZESPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

Son 16 turu kapsamında Ziraat Türkiye Kupası mücadelesini takip etmeyi düşünen futbolseverler de 'Galatasaray Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

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