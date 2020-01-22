Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray Çaykur Rizespor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Rizespor maçı canlı yayın kanalı

ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Rizespor maçı canlı yayın kanalı

son 16 turu rövanş maçında , sahasında 'u ağırlamaya hazırlanıyor. İlk karşılaşmada Rizespor ile 1-1 berabere kalan sarı kırmızılılarda tur için mutlak galibiyet parolası belirlendi. Bu sezon sallantılı bir performans ortaya koyan deplasman ekibi de Galatasaray karşısında bir sürprize imza atarak turu geçmek istiyor. Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) mücadelesi yaklaştıkça, 'Galatasaray Çaykur Rizespor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Peki, Galatasaray Rizespor , hangi kanalda canlı yayınlanacak? Merak edilen detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 22.1.2020 14:52 ABONE OL
Galatasaray Çaykur Rizespor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Rizespor maçı canlı yayın kanalı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmesi rövanş maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Tuzlaspor'u eleyerek son 16 turuna gelme hakkı kazanan sarı kırmızılılar, ilk karşılaşmada Rizespor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Fatih Terim'in öğrencileri ikinci maçta iyi bir sonuç elde ederek bir üst tura çıkmak istiyor. Süper Lig'de 11. sırada bulunan deplasman ekibi de Galatasaray karşısında bir sürprize imza atarak tur hakkına sahip olmak için sahada olacak.

GALATASARAY RİZESPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

Son 16 turu kapsamında Ziraat Türkiye Kupası mücadelesini takip etmeyi düşünen futbolseverler de 'Galatasaray Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Haberimizden, canlı yayın kanalı ve merak edilen tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray Çaykur Rizespor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Rizespor maçı canlı yayın kanalı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN