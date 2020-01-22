Kasımpaşa Alanyaspor ZTK maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? Kasımpaşa Alanyaspor canlı yayın kanalı

Kasımpaşa Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçının başlamasına sayılı bir süre kaldı. Kupa heyecanına ekran başından ortak olmak isteyen futbolseverler, "Kasımpaşa Alanya maçı hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İki takımın heyecan dolu geçmesi beklenen mücadelesi öncesi yanıtı merak edilen bir başka soru ise "Kasımpaşa Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?" İşte rakibini devirerek Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam etmek isteyen Kasımpaşa ve Alanyaspor arasında bu akşam oynanacak müsabaka öncesi merak edilenler…

KASIMPAŞA ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa'nın evinde Alanyaspor'u konuk edeceği Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu rövanş karşılaşması saat 14:00'te başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PAŞA'DA EKSİK ÇOK

Süper Lig'de çıktığı son 8 maçın 7'sinde sahadan puansız ayrılan Kasımpaşa, geçen hafta deplasmanda oynadığı turun ilk müsabakasında da Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olmuştu. Kasımpaşa'da kırmızı kart cezalısı Jorge Fernandes karşılaşmada forma giyemeyecek. Lacivert-beyazlı takımda sakatlıkları süren David Pavelka, Yusuf Erdoğan, Loret Sadiku ve Ricardo Quaresma'nın da mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

ALANYASPOR KALEYE TAKVİYE YAPTI

Aytemiz Alanyaspor, kadrosuna bir süredir kulüpsüz olan tecrübeli kaleci Cenk Gönen'i kattı. Deneyimli bir futbolcu transfer ettiklerini belirten kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Transferde acelemiz yok demiştik ancak konu Cenk olunca anlaştık ve takımımıza dahil ettik. Cenk'in geçmişteki kariyerini biliyoruz. Son zamanlarda çok oynamadı ancak yeniden Cenk Gönen'i izleyeceğiz. Daha yaşı da geç. Kendisine teşekkür ediyoruz. Allah utandırmasın" diye konuştu.

MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER

Kasımpaşa, Alanyaspor ile oynadığı son 3 karşılaşmanın hiçbirinde galibiyet alamadı.

Alanyaspor son 6 maçta yenilmedi.

Kasımpaşa 5 maçtır üst üste kaybediyor.