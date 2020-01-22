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'nda 'ın rakibi BB Erzurumspor

son 16 turu rövanş maçında , Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Turun Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, siyah beyazlıları 3-2 'lik galibiyetle ayrılmıştı. 20.30'da başlayacak karşılaşmayı A Spor ve sabahspor.com'dan canlı izleyebileceksiniz.

Giriş Tarihi: 22.1.2020 18:13 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 18:29 ABONE OL
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın rakibi BB Erzurumspor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Serkan Tokat yönetecek. Tokat'ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşma A Spor ve sabahspor.com'dan naklen yayınlanacak.

Erzurum'da oynanan ilk maçı 3-2 kaybeden siyah-beyazlı ekip, iç sahada alacağı her türlü galibiyetle tur atlayan taraf olacak. Mağlubiyet veya beraberlik halinde ise kupaya veda edecek.

Siyah-beyazlılar çıkış peşinde

Oynadığı son 7 resmi karşılaşmada 1 galibiyet, 6 yenilgi alan Beşiktaş, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşısında yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.

Oynadığı son 8 maçta da kalesini gole kapatamayan Beşiktaş, Kasımpaşa, Wolverhampton Wanderers, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Anagold24 Erzincanspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında toplam 19 gol yedi.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın rakibi BB Erzurumspor
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