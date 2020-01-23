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maçının ardından tartışılıyor!

İngiltere 'in 24. haftası flaş bir maça sahne oldu. Eski günlerine dönmek isteyen , sahasında 'i konuk etti. Karşılaşma konuk ekip Burnley'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte ile puan farkı 6'ya yükselen , Şampiyonlar Ligi şansını zora soktu. 'da ismi tartışılmaya başlandı.

Giriş Tarihi: 23.1.2020 15:19 ABONE OL
Manchester United Burnley maçının ardından Solskjaer tartışılıyor!

Premier Lig'de heyecan 24. hafta maçları ile devam etti. Manchester United'ın sahasında Burnley'i konuk ettiği maçta şok bir sonuca imza atıldı. Burnley, dev rakibini deplasmanda 2-0 mağlup etti ve Kırmızı Şeytanlar bu sonuçla birlikte rakibine 1962'den sonra ilk kez evinde kaybetmiş oldu.

İlk 4 takımın Şampiyonlar Ligi'ne gittiği Premier Lig'de 5. sırada bulunan Manchester United ile, 4. sırada bulunan Chelsea arasındaki puan farkı 6'ya yükseldi. Bu sonuçlar birlikte Devler Ligi şansı azalan Manchester'ın kırmızılarında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in ismi tartışılmaya başlandı. Genç teknik adam maçın ardından, "Bu maçta takım olarak iyi değildik" açıklamasında bulundu.

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Manchester United Burnley maçının ardından Solskjaer tartışılıyor!
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