Premier Lig'de heyecan 24. hafta maçları ile devam etti. Manchester United'ın sahasında Burnley'i konuk ettiği maçta şok bir sonuca imza atıldı. Burnley, dev rakibini deplasmanda 2-0 mağlup etti ve Kırmızı Şeytanlar bu sonuçla birlikte rakibine 1962'den sonra ilk kez evinde kaybetmiş oldu.

İlk 4 takımın Şampiyonlar Ligi'ne gittiği Premier Lig'de 5. sırada bulunan Manchester United ile, 4. sırada bulunan Chelsea arasındaki puan farkı 6'ya yükseldi. Bu sonuçlar birlikte Devler Ligi şansı azalan Manchester'ın kırmızılarında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in ismi tartışılmaya başlandı. Genç teknik adam maçın ardından, "Bu maçta takım olarak iyi değildik" açıklamasında bulundu.