Mevlüt Erdinç: Türkiye’nin en iyi forveti bizde

Başakşehir'den ayrılan ve sezon başında Fenerbahçe'ye imza atan Mevlüt Erdinç, sarı-lacivertli forma ile ilk golünü Kayseri'yi 2-0 yenip kupada çeyrek final vizesini aldıkları maçta attı. Transferinden bu yana şanssız bir dönem geçirdiğini belirten 33 yaşındaki oyuncu,dedi.Gol atamadığı dönemde mutsuz olduğunu ifade eden Mevlüt, "Tecrübeli bir oyuncuyum.Ersun hoca ve takım arkadaşlarım da bana bu süreçte çok yardımcı oldu. Gördüğüm büyük desteğe rağmen zor bir süreçti yaşadığım" diye konuştu.Mevlüt Erdinç, Vedat Muriqi'i de unutmadı. Kosovalı yıldızı yere göğe sığdıramayan Mevlüt,sözleriyle takım arkadaşını övdü.Attığı golde takım arkadaşlarının sevincine dikkat çeken Mevlüt, "Bu duruma golden daha çok sevindim. 2020'ye iyi başladık. Kulüp büyük sıkıntılar yaşıyor ama biz kazanarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

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