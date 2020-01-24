SON DAKİKA: Galatasaray'a Florin Andone müjdesi

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Ziraat Türkiye Kupası maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi. Diğer oyuncular ise salon çalışmasının ardından Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki dinamik ısınma ile antrenmana başladı. Daha sonra pas oyunu oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

FLORIN ANDONE SAHADA ÇALIŞTI

Uzun süredir sakatlığı bulunan Florin Andone ise salon çalışmasının ardından kondisyonerler eşliğinde sahada adaptasyon çalışması yaptı.