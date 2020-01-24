Ligin ikinci yarısına Gaziantep galibiyeti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale adını yazdırarak başlayan Fenerbahçe'de tüm gözler transfere çevrildi. TFF ile harcama limitleri konusunda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, Victor Moses'ı takımdan gönderirken Miha Zajc'a gelecek teklifleri bekliyor.

Milan forması giyen Ricardo Rodriguez ile her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, transferi tamamlamak için harcama limitlerinde artıya geçmek zorunda. Bunun için sarı-lacivertlilerde Miha Zajc'ın satışı bekleniyor.

Sloven futbolcunun adı bir süredir İtalya'nın Brescia kulübü ile anılırken, resmi teklifin yapılacağı öğrenildi. Fenerbahçe, bu oyuncudan 3 - 3.5 milyon Euro arası bir gelir beklerken transferin gerçekleşmesi durumunda Ricardo Rodriguez'e resmi imza attırılacak.