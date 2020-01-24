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transferinde flaş gelişme!

ve 'nda yoluna emin adımlarla ilerleyen 'de, gözler transfere çevrilmiş durumda. Şu ana dek yalnızca Frankfurt'tan Falette transferini bitiren Fenerbahçe, 'nun belirlediği takımların harcama limitleri sınırlaması nedeniyle bu isme lisans çıkartamadı. Tahkim'e konuyla ilgili başvuran Fenerbahçe, istediği sonucu tam olarak alamazken 16 milyon TL daha manevra alanı açtı ancak halen 19 milyon TL ekside bulunuyor. 'ın sözleşmesini fesheden Fenerbahçe, 'ı da satması durumunda transferini gerçekleştirebilecek...

Giriş Tarihi: 24.1.2020 12:04 ABONE OL
Ricardo Rodriguez transferinde flaş gelişme!

Ligin ikinci yarısına Gaziantep galibiyeti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale adını yazdırarak başlayan Fenerbahçe'de tüm gözler transfere çevrildi. TFF ile harcama limitleri konusunda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, Victor Moses'ı takımdan gönderirken Miha Zajc'a gelecek teklifleri bekliyor.

Milan forması giyen Ricardo Rodriguez ile her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, transferi tamamlamak için harcama limitlerinde artıya geçmek zorunda. Bunun için sarı-lacivertlilerde Miha Zajc'ın satışı bekleniyor.

Sloven futbolcunun adı bir süredir İtalya'nın Brescia kulübü ile anılırken, resmi teklifin yapılacağı öğrenildi. Fenerbahçe, bu oyuncudan 3 - 3.5 milyon Euro arası bir gelir beklerken transferin gerçekleşmesi durumunda Ricardo Rodriguez'e resmi imza attırılacak.

Fenerbahçe'den harcama limiti ve Vedat Muriç açıklaması

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Ricardo Rodriguez transferinde flaş gelişme!
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