Galatasaray'da orta sahada gösterdiği mücadeleci yapısı ve oyun tekniği ile taraftarların beğenisini kazanan Mario Lemina için Fransa'dan flaş bir iddia geldi. Çıkan haberlere göre sezon sonuna kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Lemina için Manchester United ve Arsenal devreye girdi.

Haberde yer alan detaylara göre Galatasaray'da gösterdiği performansla eski günlerine dönmenin sinyallerini veren Gabonlu futbolcu için Manchester United ve Arsenal, Southampton'a teklif yapacak. Lemina'nın adı sezon başında da Kırmızı Şeytanlar ile anılıyordu.

Galatasaray, kiralık olarak formasını giydiği Lemina'yı sezon sonunda 16 milyon Euro'luk bir bedelle kadrosuna katabilir. Ancak Galatasaray'ın içinde bulunduğu mali durum bu transferi imkansız kılıyor.

Lemina Galatasaray forması ile şu ana kadar 18 maça çıkarken 1 gol kaydetti. Gabonlu yıldız daha önce Juventus forması da giymişti.